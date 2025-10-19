Heute in Graz: „Tag der Religionen“ lädt zum Mitfeiern ein

Am heutigen Sonntag, dem 19. Oktober 2025, öffnen Kirchen, Moscheen, Zentren und die Synagoge in Graz ihre Türen. Unter dem Motto „Leben … in Begegnung“ lädt der „Tag der Religionen“ zu Begegnung, Musik und gemeinsamem Feiern ein.

Heute, am Sonntag, dem 19. Oktober, findet in Graz zum zweiten Mal der „Tag der Religionen“ statt. Ab 13 Uhr laden zahlreiche Glaubensgemeinschaften unter dem Motto „Leben … in Begegnung“ dazu ein, die religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt kennenzulernen. Ziel ist es, Brücken zu schlagen und das Miteinander zu stärken. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagt dazu: „Mir ist es wichtig, dass die Glaubensgemeinschaften bei uns in Graz einen Tag der Religionen veranstalten, um ein gemeinsames Zeichen für eine solidarische und friedliche Stadt zu setzen.“

Vielfalt erleben in ganz Graz

Ob katholische Stadtpfarrkirche, evangelisch-methodistische Kirche, Synagoge oder Moschee – überall öffnen sich heute Türen. Neu dabei sind das Marienstüberl in der Kleiststraße, die Christus-Kirche Eggenberg in der Burenstraße und das Bodhidharma Zendo in der Morellenfeldgasse. Einige Kirchen laden bereits am Vormittag zu Gottesdiensten ein, bevor am Nachmittag Begegnung, Musik und Gespräche im Mittelpunkt stehen.

Glauben schmecken, hören und erleben

In den verschiedenen Einrichtungen erwarten dich spirituelle, musikalische und kulinarische Beiträge. Jede Glaubensgemeinschaft zeigt ein Stück ihrer Tradition – offen, herzlich und mit dem Wunsch, ins Gespräch zu kommen. Organisiert wird der Tag von Eva Wenig vom Projekt ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen im Dialog. Sie betont: „Dieser Tag bietet die großartige Möglichkeit, das vielfältige religiöse Leben in der Stadt Graz sichtbar zu machen und Begegnungen zu ermöglichen.“

©Stadt Graz/Fischer Interreligiöser Beirat mit Koordinatorin Eva Wenig.

Gratis unterwegs zum Fest der Vielfalt

Damit alle bequem teilnehmen können, stellen die Graz Linien heute ab 13 Uhr kostenlose Shuttlebusse bereit. Sie verbinden alle teilnehmenden Orte miteinander – vom Zentrum bis nach Eggenberg. Der Fahrplan steht online zum Download bereit.

Abschluss im Volksgarten

Ab 17 Uhr endet der Tag mit einer gemeinsamen Feier beim Stupa im Volksgarten – mit Musik, einer symbolischen Aktion für Verbundenheit und einer Agape. Sollte es regnen, findet der Abschluss in der Kreuzkirche statt.