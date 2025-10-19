Anna-Sophie kehrt mit neuer Show nach Graz zurück

Am 5. November steht die steirische Musikerin Anna-Sophie im Orpheum Extra auf der Bühne. Mit neuem Sound, neuer Show und ehrlichen Texten startet sie ihre große Club-Tour durch Österreich.

Was in Kitzeck im Sausal begann, ist heute ein fixer Bestandteil der heimischen Pop-Szene. Anna-Sophie zählt zu den meistgespielten Künstlerinnen Österreichs im Radio und verzeichnet über 20 Millionen Streams auf Spotify und anderen Plattformen. Ihr Weg von der Südsteiermark bis in die Charts zeigt, dass erfolgreiche englischsprachige Musik nicht immer aus dem Ausland kommen muss.

Live-Tour mit neuem Sound

Nach ihrer ersten erfolgreichen Live-Tour im Frühjahr 2024 und zahlreichen Open-Air-Konzerten im Sommer 2025 geht Anna-Sophie nun mit ihrer Band auf Club-Tour durch Österreich. In Graz macht sie am Mittwoch, dem 5. November 2025, im Grazer Orpheum Extra Station. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Die Tickets kosten 27 Euro (Stehplatz).

Gefühle, Geschichten und echte Emotionen

Anna-Sophie ist bekannt dafür, in ihren Songs eigene Erfahrungen und Emotionen zu verarbeiten. „Ich liebe den Kontrast zwischen meinem Dasein als Musikerin in der Öffentlichkeit und auf den Konzertbühnen und unserer Landwirtschaft, wo ich zur Ruhe komme und mich wieder erden kann“, sagt die Sängerin. Bei ihren Club-Konzerten dürfen sich Fans auf neue Titel sowie auf bekannte Songs in akustischen Versionen freuen.

Erfolg mit Herz und Handschrift

Der große Durchbruch gelang der Künstlerin 2020 mit ihrem Remake von „Cambodia“ (Kim Wilde). Es folgten Songs wie „Attack Without Warning“, „Insanity“ und „Breathe“, die längst zu Publikumslieblingen wurden. Im Oktober 2023 veröffentlichte Anna-Sophie ihr Debütalbum „Farewell“. Die Songs erzählen von unterschiedlichen Lebensphasen und persönlichen Erlebnissen.