Auto landete im Straßengraben: Feuerwehr Hitzendorf im Einsatz

Am Samstagabend kam auf der L336 bei Mayersdorf ein Auto von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr Hitzendorf rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, um das verunglückte Fahrzeug zu bergen und die Straße zu reinigen.

Mit Sirenengeheul wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hitzendorf am Samstag, dem 18. Oktober 2025, kurz vor 18 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Das Einsatzstichwort lautete „T03-VU-Berg.-Öl“ – ein Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung und möglicher Ölspur. Innerhalb weniger Minuten waren die Einsatzkräfte auf dem Weg zur L336, Höhe Mayersdorf.

Fahrzeug im Straßengraben

Vor Ort zeigte sich rasch das Ausmaß des Unfalls: Ein Auto ist aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Das Fahrzeug konnte jedoch nicht aus eigener Kraft weiterfahren und musste geborgen werden. Die Feuerwehr Hitzendorf setzte für die Bergung den Rüstlöschwagen (RF-A) samt Motorseilwinde ein. Mit viel Fingerspitzengefühl wurde der Wagen wieder auf die Straße gezogen. Parallel dazu sicherten die Kameraden die Unfallstelle ab, um den Verkehr zu schützen und ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

©Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf Mit der Motorseilwinde wurde das Fahrzeug aus dem Straßengraben geborgen und die Fahrbahn gereinigt.

Reinigung der Fahrbahn

Nach der erfolgreichen Bergung stand noch die Reinigung der Straße an. Öl und Fahrzeugteile wurden entfernt, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die L336 wieder frei befahrbar.