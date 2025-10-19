Diesel bei Tankstelle ausgetreten: Feuerwehr rückte aus

Am Samstagvormittag, dem 18. Oktober 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem technischen Einsatz in die Riesstraße gerufen. Auf dem Gelände einer örtlichen Tankstelle war aus bislang ungeklärter Ursache eine größere Menge Diesel ausgetreten. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte die ausgetretene Flüssigkeit rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Treibstoff wurde mit speziellem Bindemittel aufgenommen und anschließend fachgerecht entsorgt. So konnte eine Umweltgefährdung verhindert werden. Die Feuerwehr rückte mit dem Hilfeleistungsfahrzeug HLF4 und insgesamt sieben Mitgliedern aus. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz Mit Bindemittel und viel Routine beseitigten die Einsatzkräfte die Dieselspur und verhinderten eine Umweltgefahr.