/ ©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz
Die Feuerwehr Kainbach bei Graz im Einsatz an der Tankstelle.
Kainbach bei Graz
19/10/2025
Feuerwehreinsatz

Diesel bei Tankstelle ausgetreten: Feuerwehr rückte aus

Ein technischer Einsatz sorgte am Samstagvormittag in Kainbach bei Graz für Aufsehen: Aus einer Zapfsäule trat eine größere Menge Diesel aus. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Am Samstagvormittag, dem 18. Oktober 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem technischen Einsatz in die Riesstraße gerufen. Auf dem Gelände einer örtlichen Tankstelle war aus bislang ungeklärter Ursache eine größere Menge Diesel ausgetreten. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte die ausgetretene Flüssigkeit rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Treibstoff wurde mit speziellem Bindemittel aufgenommen und anschließend fachgerecht entsorgt. So konnte eine Umweltgefährdung verhindert werden. Die Feuerwehr rückte mit dem Hilfeleistungsfahrzeug HLF4 und insgesamt sieben Mitgliedern aus. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz
©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Mit Bindemittel und viel Routine beseitigten die Einsatzkräfte die Dieselspur und verhinderten eine Umweltgefahr.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

