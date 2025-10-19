Person geriet in Stromkreis – rasche Hilfe verhinderte Schlimmeres

In der Nacht auf Samstag kam es in Raaba zu einem gefährlichen Stromunfall. Die Feuerwehren Raaba und Grambach rückten kurz vor 2 Uhr früh aus. Dank des schnellen Einsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Feuerwehren Raaba und Grambach standen in der Nacht auf Samstag bei einem Stromunfall in der Emil-Mann-Gasse im Einsatz.

Die Feuerwehren Raaba und Grambach standen in der Nacht auf Samstag bei einem Stromunfall in der Emil-Mann-Gasse im Einsatz.

Kurz vor zwei Uhr früh schrillten in Raaba und Grambach (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) die Sirenen. Das Alarmstichwort ließ sofort aufhorchen: „Menschenrettung aus Stromkreis“. In der Emil-Mann-Gasse soll sich eine Person im Bereich einer elektrischen Anlage verletzt haben. Noch während der Anfahrt erreichte die Einsatzkräfte eine weitere Meldung: Es ist auch Rauch zu sehen. Sofort rüsteten sich Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz aus, um für alle Szenarien vorbereitet zu sein.

Entwarnung am Einsatzort

Am Ort des Geschehens angekommen, zeigte sich die Lage zum Glück weniger dramatisch als befürchtet. Die verletzte Person war bereits vom Roten Kreuz Graz versorgt worden. Ein Brand war nicht ausgebrochen, der betroffene Bereich wurde dennoch gründlich kontrolliert und gesichert. Danach übergaben die Einsatzkräfte das Areal an den Betreiber.

©Freiwillige Feuerwehr Grambach Eine Person geriet in den Stromkreis und wurde vom Roten Kreuz Graz versorgt. Die Einsatzkräfte kontrollierten und sicherten den Bereich.

Glück im Unglück

Wie sich später herausstellte, hatte die betroffene Person großes Glück: Bereits am selben Abend konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Die Feuerwehren Raaba und Grambach standen gemeinsam mit dem Roten Kreuz Graz und der Polizei Raaba im Einsatz.