„Blau-Schwarz spart an der falschen Stelle“ – Kritik an FH-Gebühren

Bislang waren Fachhochschulstudien in der Steiermark gebührenfrei – das soll sich nun ändern. Die Entscheidung der Landesregierung, künftig Studiengebühren an den steirischen Fachhochschulen einzuführen, sorgt für heftige politische Diskussionen. Besonders aus der Opposition und von Studierendenverbänden kommt scharfer Protest. SPÖ-Bildungssprecherin Chiara Glawogger sieht darin ein fatales Signal: „Mit dem präsentierten Budgetentwurf wird klar: Blau-Schwarz spart an der falschen Stelle. Die Einführung der Studiengebühren beweist einmal mehr, dass der Kunasek-Regierung der Weitblick fehlt. Wer bei der Ausbildung von dringend benötigten Fachkräften spart, dem ist egal, wie die Pflege unserer Liebsten künftig funktionieren und Unternehmen Fachkräfte finden sollen.“

©SPÖ Steiermark SPÖ-Bildungssprecherin Chiara Glawogger kritisiert die geplanten FH-Studiengebühren scharf: „Blau-Schwarz spart an der falschen Stelle – das gefährdet die Ausbildung unserer Fachkräfte.“

Gefahr für Pflege und Gesundheit

Die SPÖ warnt davor, dass gerade die Einführung von Studiengebühren den ohnehin angespannten Gesundheits- und Pflegebereich zusätzlich schwächen würde. „Die steirischen Fachhochschulen bilden hochqualifizierte Fachkräfte aus, die unsere Regionen und unseren gesamten Standort stärken sowie Innovation ermöglichen. Diese Leistungen dürfen nicht durch Studiengebühren ausgebremst werden. Vor allem im Bereich der Gesundheit und Pflege wäre das ein herber Rückschlag, der das System in seiner ohnehin angespannten Situation noch weiter belastet“, betont Glawogger.

Studierende sehen „Schlag ins Gesicht“

Auch die Studierendenvertretungen reagieren mit Unverständnis. Marei Weitzer, VSStÖ- und ÖH-Vorsitzende an der Universität Graz, hält fest: „Studieren darf keine Frage des Geldes sein. Als Gesellschaft kommt jeder Euro, den wir in Bildung investieren, dreifach zurück. Umso wichtiger ist es, dass der Zugang zu unseren Hochschulen allen offen steht. Dass die Landesregierung nun Studierende an Fachhochschulen zur Kasse bitten möchte, ist ein Schlag ins Gesicht der FH-Studierenden.“

„Mut- und planlos“ statt zukunftsorientiert

Der Vorsitzende des VSStÖ-Graz, Nicolas Burger, sieht in den Gebühren ein Symptom fehlender Strategie: „Studierende an der FH sind die Fachkräfte von morgen! Jetzt legt ihnen Blau-Schwarz mit hohen Studiengebühren Hürden in den Weg. Das ist nicht nur zukunftsvergessen, sondern absolut mut- und planlos! Wir erwarten, dass die Landesregierung ihre Einsparungen nicht auf dem Rücken der Studierenden vornimmt. Stattdessen braucht es den Mut, in unsere Universitäten und Fachhochschulen zu investieren!“

Appell für Chancengleichheit

Glawogger, Weitzer und Burger fordern die Landesregierung auf, die geplanten Studiengebühren sofort zu stoppen. Statt neue Barrieren aufzubauen, müsse die Steiermark auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit setzen. „Die Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich ist eine Investition in die Zukunft – nicht ein Ort zum Sparen“, so der gemeinsame Appell.