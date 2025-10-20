Baustellen-Herbst in Graz: Hier wird diese Woche gegraben und gesperrt

Neue Woche, neue Baustellen: Von Eggenberg bis St. Peter, in Graz wird auch diese Woche an zahlreichen Straßen gearbeitet. Fest steht, dass Autofahrer auch diese Woche wieder viel Geduld auf den Grazer Straßen brauchen.

In der steirischen Landeshauptstadt wird derzeit an allen Ecken und Enden gebaut, saniert und umgeleitet. Der Herbst bringt nicht nur fallende Blätter, sondern auch ein ganzes Bündel an Baustellen, Sperren und Verkehrsbehinderungen. Wer in diesen Tagen mit dem Auto, Bus oder Rad unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen, vor allem zu den Stoßzeiten.

Neue Fernwärme, sanierte Straßen und lange Umleitungen

Gleich an mehreren großen Verkehrsachsen wird derzeit an der Fernwärmeversorgung gearbeitet. In der Alten Poststraße wird ein neuer Anschluss verlegt, dafür fällt eine Linksabbiegespur weg, die Arbeiten dauern bis 7. November. Auch am Bahnhofgürtel, Kalvariengürtel und in der Peter-Tunner-Gasse herrscht reger Baustellenbetrieb: Hier entstehen neue Fernwärmeschächte, Leitungen werden verlegt, der Kreuzungsbereich wird umgebaut. Autofahrer müssen sich auf geänderte Fahrstreifen und Staugefahr einstellen, Bauende: 31. Dezember. Im Eggenberger Gürtel 48 wird bis 14. November an einem weiteren Fernwärmeanschluss gearbeitet, in der Elisabethstraße wird gleichzeitig die Fahrbahn saniert und neu asphaltiert. Zwischen 3. und 5. November ist dort nachts sogar eine Totalsperre geplant.

Radfahrer aufgepasst: Sperre am Ragnitzbach

Auch auf den Radwegen tut sich einiges: Am Ragnitzbach wird der Geh- und Radweg zwischen Berthold-Lindner-Weg und Dr.-Harnisch-Weg gesperrt. Grund ist eine Kanalsanierung, die bis 28. November dauert. Eine Umleitung führt über die Ragnitzstraße. Am Lazarettgürtel, rund um den Graben- und Bergmanngassenbereich sowie beim WKO/WIFI-Gelände, müssen Autofahrer derzeit besonders viel Geduld haben. Hier wird an Leitungen und Kreuzungsumbauten gearbeitet. Auch die Kärntner Straße bleibt ein Dauerbrenner: Wegen einer Brückensanierung ist die südliche Auffahrtsrampe zur A9 weiter gesperrt, die Auffahrt ist nur über den Verteilerkreis Webling möglich. In der Peter-Tunner-Gasse läuft außerdem die ÖBB-Brückensanierung weiter, eine Vollsperre bleibt bis Mai 2026 aufrecht.

Glasfaser, Wasser und Strom

Neben Straßen- und Fernwärmeprojekten steht auch der Glasfaserausbau auf dem Programm: Arbeiten laufen unter anderem in der Ragnitzstraße, der Ruckelberggasse und der Rudolfstraße, jeweils mit halbseitigen Sperren und punktuellen Verkehrsbehinderungen. Dazu kommen Wasserleitungsarbeiten in der Gaswerkstraße, Stromleitungsverlegungen in der Tullriegel und ein Wasserschiebertausch in der Waltendorfer Hauptstraße, überall gilt: kurzzeitig anhalten, mit Postenregelung.