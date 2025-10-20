Sturm stellt einen Fußballweltmeister: Smail Bakhty überzeugt in Chile

Große Freude beim SK Sturm Graz: Smail Bakhty, Verteidiger der zweiten Mannschaft, ist U20-Weltmeister. Der 18-Jährige holte mit der marokkanischen Auswahl bei der FIFA-WM in Chile sensationell den Titel. Im Finale setzte sich Marokko in der Nacht auf Montag mit 2:0 gegen Argentinien durch, vor 43.000 Zuschauern im Estadio Nacional von Santiago de Chile.

©Sk Sturm Erst im Jänner hat der SK Sturm II Smail Bakthy verpflichtet. Eine gute Entscheidung, wie sich jetzt herausstellte.

Vom Sturm-Talent zum Weltmeister

Bakhty wechselte im Jänner vom marokkanischen Hauptstadtklub FAR Rabat zu Sturm II und absolvierte seither elf Pflichtspiele sowie zwei Partien in der UEFA Youth League. In Chile wurde er zu einem der konstantesten Spieler seines Teams. Er stand bei allen Siegen der Marokkaner, von der Vorrunde bis zum Finale, über die volle Distanz am Feld. Nur in einem Spiel, beim 0:1 gegen Mexiko, pausierte er. Sturm-II-Trainer Christoph Wurz verfolgte das Endspiel live im Stream: „Marokko hat wie schon in den Spielen zuvor einen Superkampfgeist gezeigt und viel investiert. Smail hat das gesamte Turnier über defensiv viel zum Erfolg beigetragen. Wir sind irrsinnig stolz, ihn in unseren Reihen zu haben und werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten.