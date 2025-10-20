Was hinter dem Helikopter-Einsatz am Grazer Schloßberg steckt

Viele Leser haben uns gefragt, warum heute ein Hubschrauber über dem Grazer Wahrzeichen kreist, hier die Auflösung: Es handelt sich um einen spektakulären Transport-Einsatz der Holding Graz.

Wer heute Vormittag, dem 20. Oktober, in Graz unterwegs ist, kommt nicht umhin, den lauten Rotorenlärm über dem Schloßberg zu hören. Seit etwa 10 Uhr kreist ein Helikopter über dem Grazer Wahrzeichen und sorgt für neugierige Blicke in der Innenstadt. Zahlreiche Leser haben sich bei uns gemeldet und gefragt, was hinter dem Einsatz steckt.

Neue Infrastruktur mitten im Herzen von Graz

Die Antwort: Die Holding Graz Wasserwirtschaft arbeitet derzeit an einem neuen Hochbehälter unterhalb des Schloßbergplateaus, der im Frühjahr 2026 fertiggestellt werden soll. Der neue Wasserspeicher ersetzt den bestehenden Behälter, der unmittelbar an die Kasemattenbühne angrenzt, 5 Minuten hat bereits berichtet. Da die engen Platzverhältnisse den Transport über die Straße unmöglich machen, wird heute per Hubschrauber geliefert. Drei massive Bauteile des neuen Hochbehälters werden mit einem Spezialseil vom Sportplatz Jahngasse auf den Schloßberg geflogen, dort werden sie direkt in die Erde eingelassen.

Derzeit kreist ein Hubschrauber um den Grazer Hausberg.

Spektakuläre Aktion über der Stadt

Der Hubschrauber ist bereits seit dem späten Vormittag im Einsatz und transportiert nacheinander mehrere schwere Elemente über die Dächer der Innenstadt. Schon zuvor wurden Teile der alten Schloßbergbahn-Brücke demontiert und auf gleichem Weg abtransportiert. Der Einsatz dauert laut Holding etwa eine Stunde, die Flugroute führt direkt über das Waldgebiet rund um den Schloßberg. Während des Einsatzes ist der Zugang für Fußgänger in bestimmten Bereichen kurzzeitig gesperrt, insbesondere auf den Wegen direkt unter der Flugstrecke. Sicherheitspersonal steht an allen Zugängen bereit, um Besucher zu informieren. Die Auffahrt über den Karmeliterplatz bleibt frei, während die Weldenstraße für die Dauer des Fluges – etwa zwischen 10 und 11 Uhr – vorübergehend gesperrt ist.