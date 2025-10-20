Seltene Diagnose: Linzer kämpft in Berlin ums Augenlicht

Ein Routinebesuch beim Augenarzt brachte für den 70-jährigen Herbert Friesenecker eine erschütternde Diagnose: Augenkrebs. Nach Zwischenstopp in Graz führte ihn der Weg bis in die Berliner Charité und rettete so sein Augenlicht.

Da die hochspezialisierte Behandlung in Österreich nicht angeboten wird, stellte das Grazer Ärzteteam den Kontakt zur renommierten Charité in Berlin her und retteten den Mann so sein Augenlicht.

Es begann mit einem leicht verschwommenen Blick. Einige Monate nach einer Grauen-Star-Operation bemerkte Herbert Friesenecker (70), dass er auf einem Auge erneut schlechter sah. Der Pensionist aus Linz reagierte sofort und suchte seinen Augenarzt auf. „Der hat mich direkt ins Krankenhaus zu den Barmherzigen Brüdern geschickt. Dort fiel erstmals das Wort Melanom“, erinnert sich Friesenecker im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

Diagnose: Aderhautmelanom

Von Linz wurde der ehemalige ÖBB-Mitarbeiter an das Uniklinikum Graz überwiesen. Dort bestätigte sich der Verdacht: Aderhautmelanom, eine seltene, aber gefährliche Krebsart, die nur etwa einen von 100.000 Menschen trifft. Die Ursache ist bis heute unklar. „Das war ein Schock, ich konnte es zuerst gar nicht glauben“, erzählt er. Da die hochspezialisierte Behandlung in Österreich nicht angeboten wird, stellte das Grazer Ärzteteam den Kontakt zur renommierten Charité in Berlin her. „Ich hatte vier Spezial-Bestrahlungen. Das war körperlich und psychisch sehr belastend“, sagt Friesenecker. Gemeinsam mit seiner Frau organisierte er Reise, Unterkunft und Genehmigungen selbst, eine logistische Herausforderung in einer ohnehin schweren Zeit. „Wir waren das erste Mal in Berlin, aber sicher nicht unter den Umständen, die wir uns gewünscht hätten.“

Der Tumor steht still

Heute blickt Friesenecker vorsichtig optimistisch in die Zukunft. „Die Ärzte sagen, der Tumor ist zum Stillstand gekommen. Ich habe großes Glück gehabt.“ Sein rechtes Auge wird zwar erblinden, doch das linke übernimmt die Sehfunktion. „Damit kann ich leben“, sagt er ruhig. Ganz loslassen kann er die Krankheit noch nicht. Alle sechs Monate muss er zur Kontrolle, um sicherzugehen, dass keine Metastasen entstehen. Doch die Hoffnung überwiegt: „Vielleicht fahren wir irgendwann wieder nach Berlin, aber dann nur, um die Stadt zu genießen.“

