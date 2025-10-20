Gratis Binden und Tampons: „Peri-Boxen“ jetzt an acht Schulen in Graz

Immer mehr Grazer Schulen setzen auf kostenlose Menstruationsartikel: Inzwischen stehen an acht Mittelschulen sogenannte Peri-Boxen zur Verfügung. Bürgermeisterin Elke Kahr besuchte nun die Holz-Mittelschule in Straßgang.

In Graz steht Gleichberechtigung auch in der Schultoilette im Mittelpunkt. Bereits acht Mittelschulen wurden mit sogenannten „Peri-Boxen“ ausgestattet – Boxen, die kostenlos Binden und Tampons bereitstellen. Das Ziel: Mädchen und junge Frauen sollen sich während ihrer Periode nicht schämen oder einschränken müssen. Die Hygieneartikel sind direkt und diskret zugänglich – ohne Anträge, Nachfragen oder Hemmschwellen.

©Stadt Graz/Fischer Die Peri-Boxen in Grazer Schulen bieten kostenlose Menstruationsartikel.

Besuch in Straßgang

Am heutigen Tag besuchte Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr (KPÖ) gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Referats Frauen & Gleichstellung die Holz-Mittelschule in Straßgang. Gemeinsam mit Schülerinnen und Direktor Stephan Adam wurden Aufkleber der Stadt Graz an den Boxen angebracht. „Die Peri-Boxen werden sehr gut angenommen. Wir sind froh, den Schülerinnen an unserer Schule kostenlos Menstruationsartikel anbieten zu können“, erklärte der Direktor. Auch die Schülerinnen zeigten sich dankbar für das unkomplizierte Angebot.

Ein Projekt mit Zukunft

Das Projekt „Peri-Boxen an Grazer Schulen“ wurde 2023 ins Leben gerufen und wächst seither stetig. Die Organisation und Finanzierung übernimmt das Referat Frauen & Gleichstellung, während die GBG (Gebäude- und Baumanagement Graz) für die Installation zuständig ist. Befüllt werden die Boxen regelmäßig vom Schulpersonal. „Es ist wichtig, dass alle Mädchen und Frauen Zugang zu Hygieneartikeln haben“, betonte Kahr. „Ich freue mich, dass es so wunderbar klappt. Dafür danke ich den Schulen, die mitmachen, und allen, die bei der Umsetzung geholfen haben.“

©Stadt Graz/Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr besuchte die Holz-Mittelschule in Straßgang und brachte gemeinsam mit Schülerinnen Aufkleber an den Peri-Boxen an.

Beitrag gegen Periodenarmut

Das kostenlose Angebot soll nicht nur im Alltag helfen, sondern auch ein Zeichen gegen Periodenarmut setzen, also gegen die Situation, wenn sich Mädchen oder Frauen während ihrer Menstruation keine Hygieneartikel leisten können. Mit den Peri-Boxen will die Stadt Graz ein Stück Chancengleichheit schaffen und offen über ein Thema sprechen, das lange tabu war.

Weitere Schulen folgen

Derzeit gibt es die „Peri-Boxen“ an den Mittelschulen Albert Schweitzer, St. Peter, Algersdorf, Dr. Renner, St. Andrä, Fröbel, Graz-Straßgang und Viktor Kaplan. Anfang nächsten Jahres sollen drei weitere Schulen hinzukommen. Damit wird Graz österreichweit zu einem Vorzeigebeispiel, wie kommunale Initiativen soziale Barrieren abbauen können.