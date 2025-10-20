Grazer Auster: Ärger um Parkstrafen reißt nicht ab

Wer in der Grazer Auster schwimmen geht, sollte künftig lieber doppelt prüfen, ob das Kennzeichen korrekt eingegeben wurde. Denn auch ein halbes Jahr nach der Umstellung auf ein digitales Parksystem bleibt die Verärgerung bei den Badegästen groß. Zahlreiche Besucher berichten von teuren Strafzetteln, obwohl sie laut eigenen Angaben alles richtig gemacht haben.

Digitale Überwachung statt Schranken

Seit Mai wird der Parkplatz rund um das Bad nicht mehr von der Holding selbst, sondern vom britischen Unternehmen Avantpark verwaltet. Schranken sucht man seither vergeblich, stattdessen erfassen Kameras die Kennzeichen bei der Einfahrt. Auster-Gäste können weiterhin gratis parken, müssen ihr Kennzeichen jedoch beim Verlassen des Bads auf einem Tablet registrieren. Wer das vergisst oder bei der Eingabe einen Tippfehler macht riskiert eine Strafe von bis zu 120 Euro.

„Schilder sind deutlich, Rechnung aufbewahren!“

Bettina Schrittwieser, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz und Direktor-Stellvertreterin der AK Steiermark, bestätigt im Gespräch mit 5 Minuten, dass das Thema bei vielen Konsumenten immer wieder für Ärger sorgt: „Es gibt regelmäßig Anrufe wegen der Parkstrafen bei der Auster.“ Einige ihrer Mitarbeiter seien sogar vor Ort gewesen, um sich selbst ein Bild zu machen. Ihr Fazit: „Die Beschilderung ist eigentlich sehr klar, vor allem, was die Schritte betrifft, um dort gratis parken zu können.“ Natürlich könne es vorkommen, dass man die Schilder übersieht. Doch Schrittwieser gibt Entwarnung: „Bitte unbedingt die Rechnung aufbewahren! Viele Konsumenten haben uns bestätigt, dass Avantpark bei Vorlage der Belege meist von einer Strafe absieht.“ Wer künftig also auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Kennzeichen genauso eingeben, wie es auf dem Schild steht, ohne Bindestriche oder Sonderzeichen. Außerdem lohnt sich ein kurzer Kontrollblick, ob die Eingabe im System bestätigt wurde.