Kleine Hanna (2) kämpft tapfer gegen Krebs – Hoffnung in Tübingen

Die zweijährige Hanna aus Graz kämpft seit Dezember 2024 gegen eine aggressive Krebsart. Nun gibt es eine neue Chance, doch die lebenswichtige Therapie kostet rund 100.000 Euro.

„Unsere kleine Hanna ist zwei Jahre alt – fröhlich, neugierig und am liebsten draußen unterwegs.“ So beginnt die berührende Geschichte von Nina G., Hannas Mama. Doch kurz vor Weihnachten 2024 veränderte sich das Leben der jungen Familie schlagartig: Die Diagnose Hochrisiko-Neuroblastom, eine der aggressivsten Krebsarten bei Kleinkindern. Seitdem bestimmt der Spitalsalltag ihr Leben. Während andere Kinder spielen, verbringt Hanna ihre Tage auf der Kinderonkologie. „Sie kämpft tapfer gegen den Krebs und lässt uns jeden Tag staunen“, erzählt Nina.

Tapferer Kampf eines kleinen Mädchens

Acht Chemotherapie-Zyklen, eine Hochdosis-Chemo mit Stammzelltransplantation, eine Operation im AKH Wien und zwölf Protonenbestrahlungen – das alles hat Hanna bereits hinter sich. Dazwischen zahlreiche Narkosen und Eingriffe. Aktuell befindet sie sich mitten in der Antikörpertherapie. Doch der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Die Hoffnung ruht jetzt auf einer neuen Behandlungsmethode – einer personalisierten Impftherapie in Tübingen (Deutschland). Dabei wird aus Hannas eigenen Tumorzellen ein individueller Impfstoff hergestellt, der ihr Immunsystem trainieren soll, Krebszellen gezielt zu bekämpfen. Je früher die Therapie beginnt, desto besser stehen ihre Heilungschancen.

Die Therapie als Chance auf ein gesundes Leben

Die innovative Impftherapie gilt als vielversprechend, doch sie wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Für die Herstellung des Impfstoffs, die Kontrolluntersuchungen, Reisen und Aufenthalte in Tübingen sowie Reha und psychologische Betreuung fallen rund 100.000 Euro an. „Nach Monaten intensiver Behandlungen können wir diese Summe nicht allein stemmen“, sagt Hannas Mama offen. „Jede Spende, ob klein oder groß, bringt uns einen Schritt näher, Hanna diese lebenswichtige Therapie zu ermöglichen.“