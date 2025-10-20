Nächtliche Sperren: Gleinalm- und Plabutschtunnel werden gereinigt

Ab kommender Woche werden der Gleinalm- und Plabutschtunnel gründlich gereinigt. Dafür sind mehrere Nachtsperren geplant. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und kurze Wartezeiten einstellen.

Während der Nachtsperren bringt die ASFINAG den Gleinalm- und Plabutschtunnel auf Hochglanz.

Ab kommender Woche stehen beim Gleinalm- und Plabutschtunnel nächtliche Reinigungsarbeiten an. In diesen Nächten musst du mit Sperren und Umleitungen rechnen – damit es auf den wichtigsten Tunnelverbindungen der Steiermark bald wieder blitzsauber zugeht.

Nächtliche Sperren wegen Reinigungsarbeiten

Ab Montag heißt es für Autofahrer auf der A9 Phyrnautobahn: Geduld haben. Die ASFINAG startet ihre jährliche Tunnelreinigung und bringt den Gleinalm- und Plabutschtunnel wieder auf Hochglanz. Dafür werden beide Tunnelanlagen in mehreren Nächten gesperrt – jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh.

Gleinalmtunnel: Sperre Richtung Süden und Norden Los geht’s mit dem Gleinalmtunnel: Montag auf Dienstag, 20./21. Oktober , ist die Röhre Richtung Süden (Spielfeld) gesperrt.

, ist die gesperrt. Mittwoch auf Donnerstag, 22./23. Oktober, folgt die Sperre Richtung Norden (Voralpenkreuz). Der Verkehr wird in dieser Zeit beim Knoten St. Michael bzw. Knoten Peggau/Deutschfeistritz über die S 35 Brucker Schnellstraße und S 6 Semmering Schnellstraße umgeleitet.