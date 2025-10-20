Skip to content
/ ©ASFINAG
Foto auf 5min.at zeigt eine Tunnelreinigung
Während der Nachtsperren bringt die ASFINAG den Gleinalm- und Plabutschtunnel auf Hochglanz.
Graz/Steiermark
20/10/2025
Saubere Sache:

Nächtliche Sperren: Gleinalm- und Plabutschtunnel werden gereinigt

Ab kommender Woche werden der Gleinalm- und Plabutschtunnel gründlich gereinigt. Dafür sind mehrere Nachtsperren geplant. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und kurze Wartezeiten einstellen.

von Julia Waldhauser
Ab kommender Woche stehen beim Gleinalm- und Plabutschtunnel nächtliche Reinigungsarbeiten an. In diesen Nächten musst du mit Sperren und Umleitungen rechnen – damit es auf den wichtigsten Tunnelverbindungen der Steiermark bald wieder blitzsauber zugeht.

Nächtliche Sperren wegen Reinigungsarbeiten

Ab Montag heißt es für Autofahrer auf der A9 Phyrnautobahn: Geduld haben. Die ASFINAG startet ihre jährliche Tunnelreinigung und bringt den Gleinalm- und Plabutschtunnel wieder auf Hochglanz. Dafür werden beide Tunnelanlagen in mehreren Nächten gesperrt – jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh.

Gleinalmtunnel: Sperre Richtung Süden und Norden

Los geht’s mit dem Gleinalmtunnel:

  • Montag auf Dienstag, 20./21. Oktober, ist die Röhre Richtung Süden (Spielfeld) gesperrt.

  • Mittwoch auf Donnerstag, 22./23. Oktober, folgt die Sperre Richtung Norden (Voralpenkreuz).

Der Verkehr wird in dieser Zeit beim Knoten St. Michael bzw. Knoten Peggau/Deutschfeistritz über die S 35 Brucker Schnellstraße und S 6 Semmering Schnellstraße umgeleitet.

Plabutschtunnel: Nächtliche Sperren Ende Oktober

Nach dem Gleinalm folgt der Plabutschtunnel. Hier wird von Montag auf Dienstag, 27./28. Oktober, in Richtung Graz/Spielfeld gereinigt. Zwei Tage später – Mittwoch auf Donnerstag, 29./30. Oktober – ist dann die Fahrtrichtung Linz/Voralpenkreuz dran. Der Verkehr wird während der Sperren über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.

