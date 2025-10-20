Linien 3 und 5 pausieren zwischen Jakominiplatz und Andritz

Während der Herbstferien kommt es in Graz zu Änderungen im Straßenbahnverkehr: Wegen Gleisarbeiten in der Schleife Andritz fahren von 27. bis 31. Oktober Busse zwischen Jakominiplatz und Andritz.

Während der Herbstferien wird in der Straßenbahn-Schleife Andritz gearbeitet. Busse übernehmen vorübergehend den Verkehr auf den Linien 3 und 5.

n den Herbstferien heißt es für viele Grazerinnen und Grazer: Umsteigen statt Durchfahren. Die Holding Graz Linien sanieren die Gleise in der Straßenbahnwendeschleife Andritz. Damit die Arbeiten rasch und sicher durchgeführt werden können, muss der Abschnitt zwischen Jakominiplatz und Andritz von Montag, 27. Oktober, bis Freitag, 31. Oktober 2025 gesperrt werden.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Für alle Fahrgäste der Straßenbahnlinien 3 und 5 wird in dieser Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linie E5 übernimmt den Verkehr zwischen Jakominiplatz und Andritz. Die Busse fahren vom Jakominiplatz (Haltestelle Linie 33, Steig „I“) über den Andreas-Hofer-Platz, Kaiser-Franz-Josef-Kai, Lange Gasse, Theodor-Körner-Straße und weiter über die Grabenstraße bis zur Endhaltestelle Andritz.

Klare Route in beide Richtungen

In Fahrtrichtung Andritz nehmen die Busse den Weg über Radetzkystraße – Neutorgasse – Andreas-Hofer-Platz – Kaiser-Franz-Josef-Kai – Körösistraße – Lange Gasse – Theodor-Körner-Straße – Grabenstraße – Andritzer Reichsstraße bis zur Bushaltestelle Andritz.

Zurück Richtung Jakominiplatz geht es über Andritzer Reichsstraße – Grazer Straße – Grabenstraße – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Körösistraße – Keplerbrücke – Lendkai – Grieskai – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz – Neutorgasse – Radetzkystraße zur Endstation.

Straßenbahn fährt verkürzt weiter

Während die Arbeiten in Andritz laufen, bleiben die beiden Teilstrecken der Straßenbahnlinien 3 und 5 weiterhin befahrbar. Eine kombinierte Linie 3/5 verkehrt in dieser Zeit zwischen Krenngasse – Jakominiplatz – Puntigam. Der Fahrplan bleibt dabei großzügig: Montag bis Freitag zwischen 5 und 24 Uhr.