Neues „Center of Excellence“ in Graz startet Vollbetrieb

Nach drei Jahren Bauzeit startet das neue „Center of Excellence“ der WKO Steiermark in Graz-Nord. Das moderne WIFI-Technikzentrum ersetzt alte Werkstätten und soll die Berufsausbildung zukunftsfit machen.

In Graz-Nord wurde das „Center of Excellence“ der Wirtschaftskammer Steiermark in Betrieb genommen. Es ist das bisher größte Bildungsinfrastrukturprojekt der Kammer. Auf einer Fläche von rund 14.300 Quadratmetern entstanden neue Werkstätten und Schulungsräume. Laut WKO sollen hier künftig Ausbildung und Weiterbildung unter modernen technischen Bedingungen stattfinden. „Mit Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts starten wir mit heutigem Tag den Vollbetrieb. Ein Meilenstein für die berufliche Qualifizierung“, erklärten WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg bei der Eröffnung.

Ersatz für in die Jahre gekommene Werkstätten

Das neue Technikzentrum ersetzt einen Großteil der alten WIFI-Werkstätten. Bereits seit dem Vorjahr sind Fachbereiche wie Schweißtechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, Klimatechnik sowie Energie- und Gebäudetechnik im Betrieb. Mit der Fertigstellung des zweiten Abschnitts kamen nun die Bereiche Mobilitätstechnik, Metalltechnik und Gastronomie hinzu. „Wir verfügen jetzt über Österreichs modernstes Berufsausbildungszentrum, um die heimische Wirtschaft mit den besten Fachkräften zu versorgen“, sagte WIFI-Kurator Markus Kohlmeier. Das Gebäude wurde von ATP architekten ingenieure unter der Leitung von DI Christoph Achammer geplant.

©Klaus Morgenstern Feierliche Einweihung und Segnung des Centers of Excellence: WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Bischof Wilhelm Krautwaschl und WKO Steiermark Diretor Karl Heinz Dernoscheg (v.l.). ©Klaus Morgenstern Eröffnen feierlich das Center of Excellence: WKO Steiermark Direktor Karl Heinz Dernoscheg, WIFI Institutsleiter Martin Neubauer, Landesrätin Claudia Holzer, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, WIFI Kurator Markus Kohlmeier, WKO Steiermark Präsident Josef Herk sowie die beiden Grazer Stadträte Kurt Hohensinner und Manfred Eber (v.l.)

Baukosten und Nachhaltigkeit

Die Baukosten des Projekts belaufen sich laut WKO Steiermark auf 46,6 Millionen Euro, inklusive einer Erweiterung um ein nachhaltiges Energiekonzept. Trotz allgemeiner Kostensteigerungen sei der Budgetrahmen eingehalten worden. Die Verantwortlichen sprechen von einer Investition in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes. WKO-Direktor Dernoscheg betonte: „Das Center of Excellence ist das größte Bildungs-Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Wirtschaftskammer.“

Neue Veranstaltungsreihe und bessere Erreichbarkeit

Neben den Ausbildungsangeboten wird im kommenden Jahr auch eine neue Tagungsreihe unter dem Titel „WIFI Excellence“ starten. Laut WIFI-Leitung sollen dabei Themen aus unterschiedlichen Weiterbildungsfeldern, von Künstlicher Intelligenz bis Schweißtechnik, behandelt werden. Zur besseren Erreichbarkeit des Areals ist zudem ein Parkhaus mit rund 650 Stellplätzen geplant. Die öffentlichen Verkehrsverbindungen wurden erweitert: Neben den Linien 39 und 41 fährt nun auch der 62er-Bus zum Gelände. Für WIFI-Kunden ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Graz vor und nach Kursen kostenlos.

„Meilenstein für die Bildungslandschaft in der Steiermark“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) bezeichnete das Projekt als „Meilenstein für die Bildungslandschaft in der Steiermark“. Bildung sei „das Fundament jeder starken Gesellschaft“ und eröffne Chancen für junge Menschen. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte die Bedeutung der neuen Einrichtung: „Mit dem Center of Excellence werden in Graz höchste Standards für Aus- und Weiterbildungen in vielen Berufsfeldern angeboten, die für eine gute wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar sind.“