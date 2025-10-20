Fachtagung in Graz: Tierwohl und Landwirtschaft im Fokus

Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, lud die Tierschutzombudsstelle Steiermark zur jährlichen Fachtagung ins Bildungshaus Schloss St. Martin. Unter dem Titel „Nutztiere – AUS NUTZEN“ wurde das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet – von Haltung und Transport über Schlachtung bis hin zur Tiergesundheit. Für Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Insgesamt nahmen 48 Personen vor Ort und 72 online teil. Neben zahlreichen Fachleuten aus Verwaltung und Praxis, darunter Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, Veterinärdirektor Peter Eckhart und Barbara Fiala-Köck, waren auch Amtstierärztinnen, Tierärzte und Tierschutzorganisationen vertreten.

Fachvorträge und Praxisbeispiele

Ziel der Tagung war es, aktuelles Wissen rund um die bedürfnisorientierte und artgerechte Haltung von Nutztieren zu vermitteln und gleichzeitig den Austausch zwischen Wissenschaft, Landwirtschaft und Tierschutz zu fördern. Auf dem Programm standen Vorträge zu Themen wie Mutter-Kalb-Haltung, mobile Schlachtung, Tiertransportrecht, sowie zur Haltung von Schweinen mit intakten Ringelschwänzen. Auch das Spannungsfeld zwischen Landwirt, Nutztier und Konsument wurde beleuchtet. Ergänzend dazu ging es um Tierleid im Zusammenhang mit Pandemien – ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Drei steirische Betriebe präsentierten zudem innovative Ansätze in der Puten-, Rinder- und Schweinehaltung.

©TSO Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl mit den Expertinnen und Experten bei der diesjährigen Fachtagung der Tierschutzombudsstelle Steiermark.

„Tierschutz und Landwirtschaft gehören zusammen“

In seinem Grußwort hob Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) die Bedeutung des Dialogs hervor: „Diese Fachtagung zeigt, wie wichtig der sachliche Austausch zwischen Landwirtschaft, Wissenschaft und Tierschutz ist. Tierschutz und Landwirtschaft dürfen keine Gegensätze sein. Im Gegenteil – sie gehören zusammen. Eine nachhaltige, tiergerechte Landwirtschaft stärkt nicht nur das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch die Zukunftsfähigkeit unserer bäuerlichen Betriebe.“ Damit unterstrich Amesbauer den Ansatz der Tagung, Brücken zwischen Praxis und Ethik zu schlagen.

Verantwortung von Konsumentinnen und Konsumenten

Auch Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl betonte die gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten: „Wir profitieren von der Nutztierhaltung auf verschiedene Art und Weise – es ist daher wichtig, dass wir einerseits die zu unserem Nutzen gehaltenen Tiere bestmöglich halten, andererseits aber auch Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Tiere gut halten, als Konsumentinnen und Konsumenten dementsprechend angemessen finanziell unterstützen.“ Mit dieser Botschaft machte sie deutlich, dass Tierschutz nicht bei den Landwirten endet, sondern auch das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher gefordert ist.