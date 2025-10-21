Annenstraße erwacht neu: Graz rückt die Traditionsmeile ins Rampenlicht

Sie war einst eine der pulsierendsten Straßen der Stadt: Die Annenstraße. Das Tor zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt, soll wieder zu altem Glanz finden. Nach Jahren des Stillstands startet nun eine groß angelegte Kampagne zur Belebung des Viertels.

Wirtschaftsimpuls für das Tor zur Stadt

Mit der baldigen Inbetriebnahme der Koralmbahn wird der Grazer Westen zur neuen Visitenkarte der Landeshauptstadt. Genau hier soll die Annenstraße als Eingangstor zur Stadt eine zentrale Rolle einnehmen. „Eine Stadt blüht, wenn ihre Wirtschaft blüht und die Annenstraße soll wieder genau das zeigen“, heißt es seitens der Initiatoren. Zum Auftakt der Initiative fand am 14. Oktober im Cookina das erste „Annenfrühstück“ statt, ein Treffen, das Unternehmer aus der Straße zusammenbrachte. Dabei wurde das Pilotprojekt vorgestellt und erste Ideen ausgetauscht. Mit dabei waren Stadtrat Kurt Hohensinner und Andrea Keimel, Abteilungsleiterin für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung. Dass die Grazer Annenstraße enorm viel Potenzial hat, darüber waren sich alle Involvierten schnell einig, doch den Initiatoren geht es jetzt darum, gemeinsam Ideen zu finden, dieses Potenzial auch umzusetzen. Ziel ist es vor allem, dass die Annenstraße nicht kurzfristig belebt wird, sondern dass ein langfristiges Zukunftsbild entwickelt wird.

„AnnenStar 2025“: Wenn Schaufenster zu Bühnen werden

Ein Highlight der neuen Initiative ist das Gewinnspiel „AnnenStar 2025“: Von 20. November bis 24. Dezember sind die Betriebe der Annenstraße eingeladen, ihre Schaufenster kreativ und winterlich zu gestalten. Passanten können abstimmen, welche Auslage ihnen am besten gefällt. Dabei gibt es Preise für Kundschaft und Unternehmer gleichermaßen zu gewinnen. Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche Projekte, um das Viertel wiederzubeleben, die sich bis heute einen wichtigen Stellenwert in der Grazer Szene gesichert hat, vom Hinterhofflohmarkt bis zu Initiativen lokaler Künstler.