„Der Schein trügt“: CoSA Graz erweitert mit neuer Geld-Ausstellung

Finanzbildung kann Spaß machen, das zeigt das CoSA im Joanneumsviertel bereits mit dem erfolgreichen „Financial Life Park“ (FLiP). Jetzt kommt mit „Der Schein trügt“ ein weiteres Erlebnis rund um Münzen, Scheine und Geld dazu.

Geld, das klingt oft trocken, ist es im CoSA – Center of Science Activities aber ganz und gar nicht. Seit Mai 2025 lockt der interaktive Finanzbildungsbereich FLiP (Financial Life Park) tausende Besucher ins Joanneumsviertel. Nun wird das Angebot um eine neue Mitmach-Ausstellung erweitert: „Der Schein trügt“. Sie zeigt auf spielerische Weise, wie viel Wissenschaft, Technik und Geschichte in unseren Zahlungsmitteln steckt.

Geld begreifen, vom Fitnessstudio bis zum Containerhafen

Im FLiP geht es nicht ums bloße Rechnen, sondern ums Erleben: Fünf Themenwelten, von der Fitnesszone bis zur Toilette, erklären anschaulich, wie Geld funktioniert, wo es herkommt und wie man verantwortungsvoll damit umgeht. Dass das Konzept funktioniert, zeigen die Zahlen: Seit Jahresbeginn haben über 25.700 Menschen das CoSA besucht, davon allein 16.000 seit der FLiP-Eröffnung, ein Plus von 3.000 im Vergleich zum Vorjahr. „Wir freuen uns riesig über das Interesse“, sagt Marko Mele, Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum. „Mit dem FLiP ist es gelungen, Finanzbildung spannend, greifbar und interaktiv zu machen.“

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Auf dem Weg zum FliP wartet viel Wissenswertes, darunter auch Kurioses, rund um Münzen und Scheine.

„Der Schein trügt“: Kurioses rund ums Geld

Die neue Ausstellung führt das Thema mit einem Augenzwinkern fort. In einer überdimensionalen Wandzeitung erfahren Besucher etwa, warum Münzen nicht rosten, wieso Banknoten Hightech-Produkte sind und was Dagobert Ducks Münzbad mit Physik zu tun hat. Kuratorin Gerlinde Andraschek erklärt: „Wir wollten zeigen, dass Geld mehr ist als ein Zahlungsmittel. Es steckt voller Geschichten, Technik und Naturwissenschaft.“ Die Kombination aus Wissenschaft, Alltagswissen und Unterhaltung hat das CoSA zu einem beliebten Lernort für Schulklassen und Familien gemacht. Besucher können künftig also nicht nur herausfinden, wie man klug mit Geld umgeht, sondern auch, wie viel Chemie, Physik und Technik in jeder Münze steckt.