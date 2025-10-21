Tuntenball 2026: Glitzer, Protest und ein „Grand Bordell“ im Congress

Gleich zu Beginn der Präsentation des kommenden Tuntenballs 2026 fand Vorsitzender & Geschäftsführer der RosaLila Pantherinnen, Joe Niedermayer, klare Worte. Die drastischen Einsparungen im Sozialbereich der Steiermark treffen auch die RosaLila PantherInnen, die den Ball organisieren und mit dessen Erlös ihre Arbeit finanzieren. Konkret geht es um den Erhalt von zwei Stellen, darunter jener der psychosozialen Betreuerin. „Bis Jahresende ist die Finanzierung gesichert, aber was danach kommt, ist offen“, so Niedermayer. „Unsere Hand bleibt ausgestreckt“, fügt er hinzu.

©5 Minuten Das Geheimnis ist gelüftet.

Tickets werden um 20 Euro teurer

Die Kürzungen haben direkte Auswirkungen: Die Tickets für den 35. Tuntenball, der am 21. Februar 2026 im Congress Graz über die Bühne geht, werden heuer um 20 Euro teurer. „Viele wissen nicht, dass der Tuntenball weit mehr ist als ein glamouröses Event. Er ist eine Charity-Veranstaltung und der Erlös finanziert unsere Beratungs- und Aufklärungsarbeit für queere Menschen“, erklärt Niedermayer. Die psychosoziale Betreuung der RosaLila PantherInnen ist für viele Ratsuchende lebenswichtig. „Queere Menschen sind doppelt so häufig von Depressionen betroffen und haben ein erhöhtes Suizidrisiko. Diese Arbeit darf nicht am Geld scheitern“, betont der Vereinschef. Neben den finanziellen Sorgen sprach Niedermayer auch über die gesellschaftliche Stimmung: „Der Hass in unserer Gesellschaft wird nicht mehr, aber er wird salonfähiger. Und das wird besonders in der Steiermark gezielt von populistischen Politikern geschürt.“ Gerade deshalb sei der Tuntenball 2026 wichtiger denn je, als Ort der Sichtbarkeit, Solidarität und Lebensfreude. „Mit dem Kauf eines Tickets unterstützt man nicht nur ein Fest, sondern den Fortbestand queerer Beratungsarbeit in der Steiermark“, so Niedermayer.

Motto 2026: „Grand Bordell Tuntenball“

Nach den ernsten Worten folgte Gänsehaut und Glitzer: Dragqueen Grazia Patricia berührte mit einer emotionalen Performance des Songs „Wellensittiche und Spatzen“, bevor das neue Motto vorgestellt wurde. Unter dem Titel „Grand Bordell Tuntenball“ wird der Congress Graz 2026 erneut zum Zentrum queerer Vielfalt. Das Motto steht für Selbstbestimmung, Lust und Rebellion und fordert, gesellschaftliche Schamgrenzen zu hinterfragen. „Please do disturb – wir stören, weil wir existieren“, lautet die Botschaft. Das Bordell wird dabei zum Symbol der Rückeroberung eines wertfreien Raumes, frei von Urteilen und Vorurteilen. Mit fulminanten Auftritten von Grazia Patricia, Billie Steirische, Groove Coverage und Paenda. Tickets für den Tuntenball sind ab 1. November 2025 online und ab dem 3. November in den ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Glitzer trifft Gesellschaftskritik

Das aufsehenerregende Fotoshooting zum Ball, inszeniert von Thomas Bucher (alias Chemical Princess), zeigt 16 Models in 30 aufwendig gestalteten Looks. „Ich wollte Einblicke in jedes Zimmer eines Bordells geben, mit Neugier und Akzeptanz statt Vorurteilen“, so Bucher. Wer nicht bis Februar warten will, kann schon im November Drag-Luft schnuppern: Beim „Serving Drag – Frivol? Na Mahlzeit!“ im Radisson Hotel Graz am 9. November 2025. Zwei Shows, um 13 Uhr (Brunch) und 20 Uhr (Dinner), bieten ein 4-Gänge-Menü.