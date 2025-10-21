Vollpension auf Expansionskurs: Crowdinvesting für Graz fast am Ziel

Das beliebte Generationencafé will wachsen und die Steiermark ist schon fast fix dabei. Drei Viertel der Finanzierung für den Standort Graz stehen, doch bis Mitte November wird weiter gesammelt.

Die Vollpension steht kurz vor einem großen Schritt: Das Wiener Generationencafé, das Senioren Beschäftigung und Begegnung schenkt, will expandieren, nämlich nach Graz und Salzburg. Die zweite Finanzierungsphase, das sogenannte Crowdinvesting („Krautinvesting“) läuft noch bis 16. November und die Zwischenbilanz ist vielversprechend. In Graz ist die Finanzierung bereits zu drei Vierteln gesichert: 152.000 Euro wurden investiert, weitere 31.000 Euro zugesagt. In Salzburg liegen die Zahlen bei 120.000 Euro plus 48.000 Euro in Aussicht. Ziel ist es, pro Stadt 200.000 Euro zu erreichen und damit zwei neue Orte der Begegnung gegen Altersarmut und Einsamkeit zu schaffen.

Vom Krautfunding zum Krautinvesting

Bereits im Sommer hatte die Vollpension mit einer ersten Kampagne, dem sogenannten „Krautfunding“, für Aufsehen gesorgt. 500 „Stammgäste der Zukunft“ pro Stadt sicherten sich Gutscheine für Kaffee, Kuchen und Gesellschaft in den künftigen Lokalen. „Das war ein starkes Signal, die Menschen wollen dieses Konzept auch außerhalb Wiens“, so Mitgründer Moriz Piffl-Percevic. Nun geht es in der zweiten Runde ums Investieren: Ab 1.000 Euro können Unterstützer Teil des Projekts werden. Sie erhalten vier Prozent Naturalzins in Form von Café-Gutscheinen sowie eine erfolgsabhängige Verzinsung in Geld. Es handelt sich also nicht um Spenden, sondern um ein sozial nachhaltiges Investment, das Wirkung zeigt.

©Vollpension Vollpension zieht Zwischenbilanz: Bald geschafft.

Mehr als Kaffee und Kuchen

„Gerade in der kalten Jahreszeit spürt man, wie wichtig echte Begegnung ist“, sagt Piffl-Percevic. „Unsere Cafés schaffen Räume gegen soziale Isolation, sie sind eine moderne Form des Generationenvertrags. “Ob die Vollpension den Schritt über Wien hinaus schafft, entscheidet sich in den kommenden vier Wochen. Mit den beiden neuen Standorten könnte das mehrfach ausgezeichnete Sozialunternehmen sein Erfolgsmodell erstmals österreichweit etablieren und damit auch in der Steiermark und Salzburg neue Impulse gegen Einsamkeit und Altersarmut setzen. „Es braucht Orte wie die Vollpension in ganz Österreich – Orte, an denen das Gemeinsame zählt“, sagt Piffl-Percevic. „Jede Investition ist ein Beitrag für ein solidarisches Miteinander.“