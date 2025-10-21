Graz senkt bereits zum zweiten Mal die Strompreise

Gute Nachrichten für Stromkunden in Graz: Die Stromnetz Graz GmbH senkt ihre Netzentgelte ab 2026 erneut, um 1,6 Prozent, das entspricht rund 4,88 Euro pro Jahr. Graz ist damit die einzige Stadt Österreichs, in der die Stromtarife zum zweiten Mal in Folge sinken. Von der Entlastung profitieren sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen.

„Effizienz zahlt sich aus“

Die Tarife werden von der E-Control Austria festgelegt, die den Netzbetreibern regelmäßig ein Effizienz-Benchmarking ausstellt. Die Stromnetz Graz erzielte dabei nahezu 100 Prozent Effizienz, ein Spitzenwert in Österreich. „Dank vorausschauender Investitionen und effizientem Arbeiten können wir die Tarife langfristig niedrig halten“, heißt es aus dem Unternehmen. Im österreichweiten Vergleich liegt Graz rund 20 Prozent unter dem Durchschnitt, im steirischen Vergleich sogar 30 Prozent darunter. Auch im Städtevergleich ist Graz günstiger als Wien (–20 %) oder Linz (–5 %). Gleichzeitig gehört die Stadt zu den zuverlässigsten Versorgern des Landes: Die durchschnittliche Netzausfallszeit liegt bei nur rund fünf Minuten pro Jahr.

Auch Betriebe profitieren

Nicht nur Haushalte, auch Gewerbe und Industrie profitieren von den günstigen Netzgebühren. Damit leistet die Stromnetz Graz laut Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts: „Wir legen großen Wert auf Effizienz und Kosteneinsparung im Sinne der Grazer Bevölkerung. Das zeigt sich in der aktuellen Tarifentwicklung deutlich. Wir entlasten Haushalte und schaffen stabile Rahmenbedingungen für Betriebe.“ Auch die Energie Graz senkt ihre Strompreise ab 1. Oktober um 25 Prozent. Doch Achtung: Nur wer dem neuen Tarif aktiv zustimmt, profitiert von der Ersparnis, 5 Minuten hat berichtet. Bisher haben das erst rund 30 Prozent der Kunden getan. Der Fixpreis-Tarif sinkt damit auf 15,78 Cent brutto pro Kilowattstunde, was bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 kWh rund 200 Euro Ersparnis bedeutet. Mehr als 70.000 Grazer Haushalte könnten profitieren. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil, das besagt, dass Kunden auch günstigeren Tarifen aktiv zustimmen müssen. Deshalb ruft Stadtrat Eber erneut zur Reaktion auf: „Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Grazer tatsächlich von dieser Preissenkung profitieren. Wer sein Schreiben nicht mehr hat, soll sich einfach beim Kundenservice der Energie Graz melden.“