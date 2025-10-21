Großprojekt in Graz: Ausbau der Kläranlage gestartet

In Gössendorf fiel der Startschuss für eines der größten Umweltprojekte der letzten Jahrzehnte: Die Grazer Kläranlage wird bis 2029 erweitert und saniert.

Seit fast 50 Jahren sorgt die Kläranlage Gössendorf für sauberes Wasser in Graz und den umliegenden Gemeinden. Doch mit dem starken Bevölkerungswachstum stößt sie an ihre Grenzen. Nun startet der Ausbau von dem Projekt, das bis 2029 laufen und die Kapazität von derzeit 500.000 auf 815.000 Einwohnerwerte erhöhen soll. Dafür wird das Reinigungsvolumen um rund 32.000 Kubikmeter erweitert. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont die Bedeutung des Projekts: „Eine zuverlässige Abwasserentsorgung ist essenziell für die Lebensqualität in unserer Stadt. Mit dem Ausbau der Kläranlage tragen wir dazu bei, diese grundlegende Aufgabe auch in Zukunft zuverlässig und beständig zu erfüllen.“

Modernisierung für Umwelt und Klima

Parallel zur Erweiterung werden auch ältere Anlagen, die seit über 20 Jahren in Betrieb sind, umfassend saniert oder ersetzt. Dazu zählen Anpassungen bei der Hydraulik und Technik im Zulauf, die Erneuerung der Rechenanlage sowie Verbesserungen bei der Geruchsreduktion. Auch die bestehende Biofilteranlage wird modernisiert. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) unterstreicht: „Der Ausbau der Kläranlage ist eines der größten und wichtigsten Umweltprojekte der letzten Jahrzehnte. Wir investieren damit in das, was wirklich zählt: sauberes Wasser für eine intakte Umwelt.“

©Foto Fischer Von links: August Weichselbaumer (COO Vorstand Österreich, Swietelsky), Alice Loidl (Spartenbereichsleiterin Holding Graz Abfallwirtschaft), Gert Heigl (Vorstand Holding Graz), Manfred Eber (Finanz- und Beteiligungsstadtrat) , Judith Schwentner (VZBGM Stadt Graz), Gerald Wonner (Bürgermeister Gössendorf), Doris Kampus und Adolf Kummer (Kaufmännischer Geschäftsbereichsleiter, Swietelsky)

Energieeffizienz im Fokus

Ein zentrales Ziel des Projekts ist die energetische Optimierung. Die Gasspeicherkapazität wird von 1.000 auf 4.000 Kubikmeter erhöht. So bleibt der beeindruckende Autarkiegrad der Anlage von rund 90 Prozent auch in Zukunft erhalten und es können jährlich rund 900 Tonnen CO₂ eingespart werden. Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärt: „Mit der Erweiterung der Kläranlage sichern wir die Abwasserreinigung im Großraum Graz – gesetzeskonform, effizient und nach dem neuesten Stand der Technik. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2028 investieren wir rund 83 Millionen Euro. Damit schaffen wir eine Grundlage, von der auch die nächsten Generationen profitieren werden.“

Investition in Mensch und Technik

Neben technischen Neuerungen wird auch die Arbeitsumgebung verbessert: Das Büro- und Werkstattgebäude wird erweitert, die Klärschlammbehandlung ausgebaut. Doris Kampus (SPÖ) hebt hervor: „Mit der Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage investieren wir nicht nur in Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch in die Menschen, die hier Tag für Tag mit großem Einsatz arbeiten.“

Großprojekt für die Region

Auch die Holding Graz, die für das Projekt verantwortlich ist, sieht darin einen Meilenstein. CEO Wolfgang Malik und Vorstandsdirektor Gert Heigl erklären: „Der Ausbau und die Modernisierung der Kläranlage in Gössendorf ist eines der relevantesten Projekte der Holding Graz im Sinne der Energiewende und des Klimaschutzes.“ Insgesamt plane der Konzern bis 2040 Investitionen von knapp zwei Milliarden Euro – von neuen Straßenbahnlinien bis zur Kreislaufwirtschaft.