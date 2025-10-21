KAGes erhält drei Auszeichnungen für Klimaschutz-Projekte

Zum dritten Mal vergab das Gesundheitsministerium den Best Practice Award für klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen. Die KAGes ging dabei gleich dreifach als Siegerin hervor – in den Kategorien Gebäude und Energie, Kommunikation und Bewusstseinsbildung sowie Abfall- und Ressourcenmanagement und nachhaltige Beschaffung. Ausgezeichnet wurden der klimafreundliche Neubau der Psychiatrie am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, die nachhaltige Beschaffung von CT- und MR-Geräten sowie die „Klimatipps“ für Mitarbeiter am LKH-Univ. Klinikum Graz. „Die Verteilung der Auszeichnungen auf drei wichtige Bereiche zeigt, wie vielfältig der Einsatz der KAGes im Bereich Klimaschutz ist. Damit erfüllen wir den Leitsatz unserer Unternehmensstrategie, regionale Verantwortung für Gesundheit und Umwelt zu übernehmen, mit Leben“, erklärt Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender der KAGes.

©GK-Render GmbH Ausgezeichnet: die zukünftige Psychiatrie am LKH-Standort Bruck; Rendering von Architektur ARGE_BRUCK Architekten MAYER, ROHSMANN + NEUundPLAN-ARCHITEKTUR ZT GmbH

Klimaschutz als Teil der Gesundheitsversorgung

Neben den medizinischen Leistungen rückt die KAGes zunehmend auch ökologische Verantwortung in den Mittelpunkt. „Neben der Gesundheit der Menschen ist mir auch eine gesunde Umwelt sehr wichtig. Es freut mich sehr, dass dieses Engagement durch die Verleihung der Best Practice Awards auch extern vom Gesundheitsministerium und der Gesundheit Österreich gewürdigt wird“, betont KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek. Der nachhaltige Einkauf von Großgeräten wie CTs und MRs bringt nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile: Nach Generalüberholung und Software-Update werden die Geräte weiterverwendet – das spart Geld, reduziert Elektroschrott und schont wertvolle Ressourcen.

© Gesundheit Österreich GmbH / Monika Fellner v.l.n.r.: Ruperta Lichtenecker (Leiterin der Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation an der Gesundheit Österreich GmbH), Dipl. Ing. Rudolf Elsenwenger (Leiter Steuerung Technik, Bau und Umwelt der KAGes), Manfred Kocever, MSc (Betriebsdirektor LKH Hochsteiermark), Carina Cingesar (Team Technische Gebäudeausrüstung der KAGes) Dipl. Ing. Michael Pansinger (Projektleiter für techn. Investitionsprojekte), Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig

Architektur, die heilt

Ein besonderes Projekt ist der Neubau der Psychiatrie am LKH Hochsteiermark, der mit seiner Holzbauweise, begrünten Dachterrassen und einem Therapiegarten neue Maßstäbe setzt. „Der Neubau der Psychiatrie am Standort Bruck ist ein starkes Signal für moderne, zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in der Region. Dass dabei Nachhaltigkeit und Klimaschutz von Anfang an mitgedacht wurden, zeigt, wie sich medizinische Qualität und ökologische Verantwortung sinnvoll verbinden lassen“, erklärt Manfred Kočever, Betriebsdirektor des LKH Hochsteiermark. Der Bau spart rund 3.600 Tonnen CO₂ im Vergleich zu herkömmlicher Bauweise. Das verbaute Holz wächst in der Steiermark in nur 30 Minuten nach. Zudem sorgen eine große Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und Tiefensonden für eine klimafreundliche Energieversorgung.

© Gesundheit Österreich GmbH / Monika Fellner v.l.n.r.: Antonija Wieser, MA, Bakk. (Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit an der Gesundheit Österreich GmbH), Ruperta Lichtenecker (Leiterin der Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation an der Gesundheit Österreich GmbH), Dipl. Ing. Eva Gleichweit, Team Medizintechnik der KAGes), Dipl. Ing. Rudolf Elsenwenger (Leiter Steuerung Technik, Bau und Umwelt der KAGes), Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig

Gemeinsam fürs Klima

Auch im Alltag setzt die KAGes auf Bewusstseinsbildung. Seit Jänner 2024 erhalten die Mitarbeiter am LKH-Univ. Klinikum Graz monatlich „Klimatipps“ mit praktischen Hinweisen rund um Abfall, Energie, Mobilität und Ernährung. Ziel ist es, nachhaltiges Handeln in Berufs- und Privatleben zu fördern. „Dieser Preis würdigt nicht nur ein Projekt, sondern die Haltung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LKH-Univ. Klinikum Graz. Klima- und Gesundheitsschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Unsere ‚Klima-Tipps‘ zeigen eindrucksvoll, wie nachhaltige Veränderung gelingen kann, wenn alle an einem Strang ziehen“, freut sich Gebhard Falzberger, Betriebsdirektor des LKH-Univ. Klinikum Graz.