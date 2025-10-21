Neue Mittelschule in Puntigam offiziell eröffnet

„Meine Vision ist, dass Graz eine Stadt der unbegrenzten Bildungsmöglichkeiten ist, in der alle Kinder ihre Talente bestmöglich entfalten können“, betonte Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) bei der feierlichen Eröffnung der neu ausgebauten Mittelschule Puntigam. Insgesamt 26,6 Millionen Euro flossen in Sanierung, Erweiterung und Aufstockung der Schule. Entstanden ist ein moderner Lernort mit Holzleichtbau-Geschoß, offenen Lernlandschaften, Terrassen und einer Schulpromenade. Wo früher der alte Verbindungsbau stand, werden künftig auch Polytechnische Klassen untergebracht. Damit wird das Bildungsangebot im Süden von Graz komplettiert. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zeigte sich beeindruckt: „Ich bin immens stolz darauf, dass wir als Stadt so viel Geld frei machen konnten, um diesen Bau zu ermöglichen, aber auch auf die Kollegen, die mit viel Herzblut so schöne Projekte umsetzen. Es geht schließlich darum, einen Ort der Wissensaneignung und der Fürsorge zu schaffen.“ Derzeit besuchen 228 Schülerinnen und Schüler die Schule, künftig sollen bis zu 350 Kinder in 14 Klassen am neuen Campus Platz finden.

Neues Motto

Neben den baulichen Verbesserungen überzeugt die MS Puntigam mit einem neuen pädagogischen Schwerpunkt. Unter dem Motto „Sozial. Aktiv. Gesund.“ werden Kinder schon früh an Berufe in den Bereichen Gesundheit, Tourismus und Schönheit herangeführt. Besonders die kommenden PTS-Klassen sollen einen sanften Übergang in Lehrberufe ermöglichen. „Wir haben eine klare Strategie für unsere Mittelschulen. Diese attraktivieren wir, indem wir sie zu Schwerpunktschulen machen“, erklärte Hohensinner. „Mit der MS Puntigam setzen wir den nächsten Schritt: Der Standort steht für den pädagogischen Schwerpunkt ‚Gesundheit, Tourismus, Schönheit‘ und ist damit ein weiterer Schritt für eine bessere Vernetzung von Bildung und Wirtschaft.“ Damit fügt sich Puntigam in eine Reihe erfolgreicher Grazer Schwerpunktschulen ein – von der Holz-MS Straßgang über die Sport-MS St. Peter bis zur Digital-MS Leonhard.

Drei Highlights für modernes Lernen: Lernen in Bewegung:

Vom Kletterlabyrinth über Ringe bis hin zum Boxsack – Bewegung ist hier fixer Bestandteil des Schulalltags. Das Motto „Sozial, aktiv, gesund“ ist Programm. „Bewegung ist kein Pausenfüller, sondern Teil des Lernens“, heißt es aus der Schulleitung. Sie fördert Konzentration, Ausgeglichenheit und Freude am Lernen. Handy-Safes:

Um einen bewussten Umgang mit Medien zu fördern, werden Handys während des Unterrichts sicher verwahrt. „Der Kopf ist frei – für Lernen, Miteinander und echte Begegnungen“, lautet das Ziel. Praxisnahe Ausstattung:

Im Fokus stehen die Zukunftsbranchen Gesundheit, Tourismus und Schönheit . Eine Profi-Küche , ein Übungsrestaurant mit Bar , Frisierstühle und ein Wickeltisch schaffen praxisnahe Lernbedingungen. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen hier auch Berufsvorbereitungsklassen (PTS) starten.

Ein Gemeinschaftsprojekt für die Zukunft

Das Großprojekt wurde von der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit der GBG – Gebäude- und Baumanagement Graz umgesetzt. Für die Architektur zeichnet das Büro Franz und Sue ZT GmbH verantwortlich. Bildungsstadtrat Hohensinner dankte besonders Direktorin Anita Kreiner und ihrem engagierten Team: „Gemeinsam haben sie gezeigt, was möglich ist, wenn Stadt, Schule und Bauwesen an einem Strang ziehen. So bauen wir den Bildungsstandort von morgen.“