Süße Thronfolge: Schokoprinzen übernehmen das Reich von Charly Temmel

In der Charly Temmel Filiale in der Grazer Herrengasse wird im Winter kein Eis verkauft. Süß bleibt das Angebot dort dennoch: Die Felber Schokoprinzen sind dort vorübergehend eingezogen.

Passanten sind in der Grazer Herrengasse in den vergangenen Tagen wahrscheinlich schon auf eine schwarze Kuh mit goldenen Flecken aufmerksam geworden, die angeleint bei der Charly Temmel Filiale auf dem Boden liegt. Grund dafür ist ein Neuzugang. Während der Herbst- und Wintermonate nämlich verkauft „Felber Schokoprinzen“ dort Schokolade, Cookies und Brownies. Der Shop ist seit vergangenen Freitag geöffnet.