Helden lassen Hüllen fallen: Der „Firemen Graz“-Kalender 2026 ist da

Die Berufsfeuerwehr Graz bringt ihren neuen „Firemen 2026“-Kalender heraus. Offiziell präsentiert wird das gute Stück am 14. November in der Mausefalle – mit Models, Musik und einem guten Zweck.

Wenn’s in Graz brennt, sind sie zur Stelle – und jetzt bringen sie wieder jede Menge Glut auf Papier: Die „Firemen Graz“ präsentieren ihren brandneuen Kalender für 2026. Der traditionsreiche Charity-Kalender zeigt die Feuerwehrmänner von ihrer sportlichsten Seite. Die Kalender-Release-Party steigt am 14. November in der Grazer Mausefalle. Einlass ist ab 21 Uhr, die Model-Präsentation startet um 23 Uhr. Wie immer fließt ein Teil der Einnahmen an einen guten Zweck.