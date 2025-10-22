Neuer SPAR express Tankstellenshop in Graz eröffnet

Ein neuer SPAR express Tankstellenshop hat zusammen mit SOCAR in Grazer Plüddemanngasse 99 eröffnet. Produkte des täglichen Bedarfs können dort auch außerhalb der klassischen Öffnungszeiten gekauft werden.

Der neue SPAR express bei der SOCAR-Tankstelle in der Grazer Plüddemanngasse punktet mit modernem Look, großem Sortiment und extra langen Öffnungszeiten – sieben Tage die Woche.

SPAR und der Tankstellenbetreiber SOCAR setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und eröffnen einen neuen SPAR express Tankstellenshop in Graz. Der neue Standort in der Plüddemanngasse 99 bietet ab sofort ein modernes Einkaufserlebnis mit einem vielfältigen Sortiment zu Supermarktpreisen – und das sieben Tage die Woche mit großzügigen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 5 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 22 Uhr.

Produkte des täglichen Bedarfs auch an Sonn- und Feiertagen

„Mit dem neuen SPAR express in der Grazer Plüddemanngasse bieten wir den Kundinnen und Kunden eine attraktive Einkaufsmöglichkeit direkt an der SCOAR Tankstelle – praktisch, schnell und preiswert. Ganz gleich, ob frisches Gebäck, Snacks für unterwegs oder Produkte des täglichen Bedarfs: Bei uns gibt es alles zu den gewohnten SPAR-Supermarktpreisen – und das auch zu Randzeiten und an Feiertagen“, betont SPAR-Steiermark Geschäftsführer Christoph Holzer.

16 SPAR express Standorte in der Steiermark

Mit der Eröffnung in der Plüddemanngasse in Graz wächst das Netz auf 16 SPAR express Standorte in der Steiermark. Die Shops sind an 365 Tagen im Jahr geöffnet und bieten damit eine verlässliche Einkaufsmöglichkeit, wenn andere Geschäfte geschlossen haben. Kund:innen können SPAR-Eigenmarken, Brot und Gebäck, Obst und Gemüse – auch aus der Region – zu Supermarktpreisen erwerben. Ergänzt wird das Angebot durch Fleisch, Blumen und viele weitere Produkte des täglichen Bedarfs.