Motorsäge schlägt zurück: Junger Arbeiter (18) verletzt

Dienstagvormittag, 21. Oktober 2025, ereignete sich auf einer Baustelle ein Arbeitsunfall mit einer Motorsäge in Gratwein-Straßengel, wobei ein 18-Jähriger unbestimmten Grades verletzt wurde.

Gegen 11.30 Uhr schnitt ein 18-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Graz-Umgebung im Rahmen seiner Tätigkeit mit einer Motorsäge Holz. Dabei hielt er die Motorsäge in etwa Kopfhöhe und laut seinen eigenen Angaben sei er durch einen plötzlichen Rückschlag der Motorsäge im Bereich der Stirn verletzt worden. Der 18-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz zur weiteren Wundversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Graz gebracht.

Ermittlungen laufen

Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Arbeiter keine vorgeschriebene Schutzausrüstung, insbesondere keinen Helm mit Visier. Weitere anwesende Arbeiter hatten den Unfall nicht wahrgenommen. Ein Fremdverschulden kann nach bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.