Alle einig, außer der ÖVP: Bezirksdemokratie-Reform eskaliert in Graz

Es klang nach einem großen Demokratieprojekt: 2022 wurde im Grazer Gemeinderat mehr Kompetenzen und Mitsprache für die 17 Grazer Bezirke gefordert. Daraus entstand ein mehrjähriger Reformprozess, der die Arbeit der ehrenamtlichen Bezirksräte stärken sollte, jene Politiker, die am nächsten bei den Bürgern sind. Nach zahlreichen Gesprächsrunden, Fachinputs und parteiübergreifenden Workshops stand Anfang 2025 der sogenannte „Konvent Bezirksdemokratie“. Vertreter aller Parteien, Fachleute und Bezirksvorsteher sammelten dort Ideen. Das Ergebnis: 62 konkrete Reformpunkte – von höheren Budgets bis zu Sitzungsgeldern. Ziel war es, den Bezirken künftig mehr Handlungsspielraum zu geben. Derzeit erhalten sie nur einen Euro pro Einwohner und Jahr, was in der Inneren Stadt gerade einmal 3.000 Euro bedeutet. Künftig sollte es einen Grundbetrag von 10.000 Euro plus 2,50 Euro pro Einwohner geben.

Streitpunkt: Vergrößerung der Bezirksräte

Besonders heftig diskutiert wurde Punkt 57, die Vergrößerung der Bezirksräte. In kleineren Bezirken wie Waltendorf oder Puntigam reichen derzeit zehn Prozent der Stimmen, um ein Mandat zu bekommen, ein Nachteil für kleine Parteien. Die Reform hätte vorgesehen, die Zahl der Mandatare von 184 auf 240 zu erhöhen, um mehr politische Vielfalt zu ermöglichen. Von dieser Änderung hätten vor allem SPÖ, FPÖ und NEOS profitiert. Doch genau hier verlief die Trennlinie im Rathaus. Bei der Sitzung des Verfassungsausschusses am 22. Oktober kam es schließlich zum Eklat: Die ÖVP verließ geschlossen den Saal, nachdem klar wurde, dass „Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) von ihrer früheren Zusage“ abrücken würde. Sie hatte in der vergangenen Gemeinderatssitzung angekündigt, nur jene Punkte in den Gemeinderat einzubringen, die im Konvent einstimmig beschlossen wurden. Nun sollten aber, laut ÖVP, auch Punkte mit Mehrheitsbeschluss behandelt werden. „Was ist das Wort der Bürgermeisterin wert, wenn sich nicht einmal die eigene Partei daran hält?“, kritisierte ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber im Gespräch mit 5 Minuten. Sein Vorschlag, zunächst nur die 14 einstimmig beschlossenen Punkte zu behandeln und die restlichen erneut zu verhandeln, wurde abgelehnt.

© Stadt Graz/Fischer ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber fordert, dass BGM Kahr Wort hält.

Scharfe Reaktionen der anderen Parteien

Die übrigen Parteien reagierten empört. „Die ÖVP hat den Ausschuss verlassen, als klar war, dass im Gemeinderat Mehrheiten entscheiden“, sagte Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer. Für KPÖ-Bezirkssprecher Hanno Wisiak ist das Verhalten „durchschaubar und bezeichnend“. Auch die SPÖ zeigte wenig Verständnis: „Demokratie besteht aus dem Finden von Mehrheiten. Dass die ÖVP hier nicht weiterhin Teil des Prozesses sein will, zeigt ein fragwürdiges Demokratieverständnis“, sagte Klubobfrau Daniela Schlüsselberger. Die NEOS sprachen von einem „traurigen Tag für die Bezirksdemokratie“. Ihr Gemeinderat Philipp Pointner warnte, der Rückzug der ÖVP verzögere die Reform und schade der Bürgerbeteiligung. Die FPÖ, die den Vorschlag zur Vergrößerung der Bezirksräte ursprünglich eingebracht hatte, übte ebenfalls Kritik, jedoch an allen Seiten: „Statt gemeinsam Lösungen zu finden, herrscht Chaos und Streit“, sagte FPÖ-Gemeinderat Günter Wagner.

Wie es jetzt weitergeht

Trotz des Eklats soll der Reformprozess weiterlaufen. Der Verfassungsausschuss wird in zwei Wochen erneut tagen. Ob die ÖVP wieder teilnimmt, ist offen, beteuert aber im Gespräch mit 5 Minuten, dass sie Gesprächsbereit bleiben. „Uns geht es nicht um einzelne Punkte, sondern um das Gesamte und das Haupakteure zu ihrem Wort stehen,“ so Markus Huber.