Faustschlag in St. Leonhard: Motorradfahrer auf der Flucht

Ein Streit in der Lessingstraße endete mit einer Faustattacke: Ein 23-Jähriger wurde am 17. Oktober im Bezirk St. Leonhard schwer verletzt, nachdem ein unbekannter Motorradfahrer abrupt bremsen musste und ihn ins Gesicht schlug.

Eine nächtliche Begegnung in der Lessingstraße im Grazer Bezirk St. Leonhard endete am Freitag, dem 17. Oktober 2025, mit einer schweren Verletzung. Gegen 23.30 Uhr überquerte ein 23-jähriger Grazer gemeinsam mit zwei Freunden die Straße, als ein Motorradfahrer offenbar stark abbremsen musste und kurz ins Schleudern geriet. Anstatt die Situation zu klären, stieg der Biker ab und schlug dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Danach stieg er wieder auf sein Motorrad und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde im LKH Graz behandelt.

Täter flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Die beiden Begleiter des Verletzten konnten den Angreifer nicht näher beschreiben. Auch das Opfer selbst war nach dem Schlag zu benommen, um Angaben zu machen. Die Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse bittet nun Zeugen des Vorfalls um Hinweise. Wer in der Nacht auf Samstag im Bereich der Lessingstraße, nahe der Technischen Universität Graz, etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.