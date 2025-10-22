„Die Not wird immer größer“: Caritas startet wieder Kältetelefon

Es ist die Zeit im Jahr, in der Nebel in den Gassen hängt und Atemwolken sichtbar werden. Für die meisten bedeutet das: Pullover, Heizung, Tee. Für andere beginnt jetzt aber das Überleben im Freien. Wenn die Temperaturen unter null Grad fallen, wird Kälte für Menschen ohne Zuhause zur Lebensgefahr. Schon wenige Nächte im Freien können lebensbedrohlich sein. Die Caritas Steiermark startet deshalb ab 11. November wieder das Kältetelefon, täglich erreichbar von 18 bis 24 Uhr. Wer in Graz oder anderswo im Land jemanden sieht, der im Freien schläft, kann dort anrufen und rasch Hilfe anfordern. Streetworker und Sozialarbeiter machen sich dann auf den Weg, um nach den Menschen zu sehen, ihnen heißen Tee, Decken, Schlafsäcke oder einen Platz in einer Notschlafstelle zu organisieren. „Wenn ein Anruf kommt, muss schnell gehandelt werden“, sagt Laura Duda im Gespräch mit 5 Minuten, die gemeinsam mit Jakob Url die Notschlafstellen und das Kältetelefon koordiniert. „Unsere Teams sind geschult, wissen, wie man reagiert, wie man anspricht, und wann man Einsatzkräfte dazuholen muss.“

Nächte im Einsatz – für Menschen, die sonst niemand sieht

Drei Mitarbeiter sind jeden Abend im Dienst. Bevor sie losfahren, bereiten sie Thermoskannen mit Tee, Isomatten, Schlafsäcke und Notverpflegung vor und planen anhand der Erfahrungen der letzten Jahre ihre Routen. „Das Handy ist immer griffbereit, sobald ein Anruf hereinkommt, fahren wir los“, erzählt Duda. „Manchmal geht es nur um ein kurzes Gespräch, manchmal um das schnelle Reagieren.“ Im Vorjahr sind über 600 Anrufe eingegangen und die Stelle hatte Kontakt zu rund 800 Menschen, die ohne feste Unterkunft waren. Mehr als 100 Materialpakete – von warmer Kleidung über Isomatten bis zu Schlafsäcken – wurden verteilt, 70 Menschen konnten in eine Noteinrichtung gebracht werden. Allein im ersten Monat nach dem Start gingen bis zu acht Anrufe täglich ein. „Die Not wird immer größer“, sagt Duda leise. „Aber auch die Solidarität wächst. Unsere Aufklärungsarbeit zeigt Wirkung: Immer mehr Grazer handeln solidarisch, melden Beobachtungen und helfen mit.“ Hinter dem Kältetelefon stehen nicht nur hauptberufliche Sozialarbeiter, sondern vor allem Dutzende Freiwillige, die ihre Abende und Nächte opfern, um anderen zu helfen. „Neben Jakob Url, einer fixen Angestellten und mir sind es rund 40 bis 50 Menschen, die das Kältetelefon ehrenamtlich am Laufen halten“, erzählt Laura Duda. Sie alle sind geschult, wissen, wie man in schwierigen Situationen reagiert.“ Da das Kältetelefon ausschließlich spendenfinanziert ist, ist die Caritas auf Unterstützung angewiesen. Welche Dinge gerade am dringendsten gebraucht werden, wird laufend auf der Website aktualisiert. „Jede Spende zählt“, sagt Duda.

VinziWerke rüstet sich ebenfalls für den Winter

Auch die VinziWerke stehen vor einem harten Winter, 5 Minuten hat bereits berichtet. „Wir sind praktisch immer voll, im Winter meist sogar über der Kapazitätsgrenze“, sagt Svjetlana Wisiak im Gespräch. In Graz stehen rund 240 Schlafplätze inklusive Notbetten zur Verfügung, sie reichen längst nicht aus. „Ohne Freiwillige könnten wir diese Hilfe nicht leisten“, sagt Wisiak. Rund 500 Ehrenamtliche engagieren sich allein in der Steiermark, sie übernehmen unter anderem Nachtdienste, fahren den VinziBus, helfen in VinziMärkten oder hören einfach zu. „Das Ehrenamt ist unsere tragende Säule“, sagt Wisiak.

So kannst du helfen Jeder kann einen Beitrag leisten – oft reicht schon ein kurzer Anruf.

Menschen ansprechen, wenn sie Hilfe brauchen könnten.

Das Caritas-Kältetelefon (0676 / 8801 58111) anrufen.

In akuten Notsituationen die Rettung unter 144 verständigen.

Kleidung, Decken oder Schlafsäcke spenden – die aktuellen Bedarfslisten finden sich auf der Website der Caritas Steiermark.

