Kleiner Schreck im Stadtpark: Feuerwehr befreit Bub aus Fahrrad

Ein Kleinkind klemmte sich im Grazer Stadtpark den Fuß im Kinderfahrrad ein. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und der kleine Bub lachte schon kurz darauf wieder.

Ein sonniger Nachmittag im Stadtpark endete heute, dem 22. Oktober, für einen kleinen Buben kurzzeitig mit einem Schreck: Beim Spielen klemmte sich der Junge den Fuß zwischen Pedal und Rahmen seines Kinderfahrrads ein und saß plötzlich fest. Schnell wurde klar: Ohne Hilfe kommt er da nicht mehr heraus. Doch kaum war die Grazer Feuerwehr alarmiert, traf auch schon Hilfe ein. Mit viel Fingerspitzengefühl, Ruhe und einem Lächeln befreiten die Einsatzkräfte den kleinen Radler aus seiner misslichen Lage.

©BFG Feuerwehr-Flo tröstete den kleinen Jungen, danach war alles wieder gut.

Feuerwehr-Bär „Flo“ hilft beim Trösten

Während die Grazer Berufsfeuerwehr arbeitete, blieb der Bub tapfer und erstaunlich gut gelaunt. Unterstützt wurde die Rettungsaktion auch von einem ganz besonderen Helfer: Feuerwehr-Bär Flo, der bei Einsätzen mit Kindern immer dabei ist. Er sorgte für Ablenkung, Trost und ein kleines Lächeln inmitten der Aufregung. Nach wenigen Minuten war alles überstanden: Fuß heil und Fahrrad.