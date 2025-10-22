Schnüffeln erlaubt: Graz im Duft des Trüffelfestivals 2025

Wenn sich in der Stadt ein feiner, erdiger Duft ausbreitet, dann weiß man: Die Trüffelzeit ist zurück. Vom 22. bis 31. Oktober verwandelt sich Graz erneut in ein Paradies für Gourmets und Neugierige, die das schwarze Gold der Küche feiern wollen. Zwischen Kastanien, Glühweinständen und Herbstlaub zieht heuer ein ganz anderer Duft durch die Gassen: der der Grazer Trüffel, einer regionalen Variante der Burgundertrüffel, die im Leechwald wächst, verborgen unter der Erde, zwischen Moos, Eichen und Spaziergängern. Seit 2018 ist das Trüffelfestival ein Fixpunkt im kulinarischen Kalender der GenussHauptstadt Graz.

Ein Paradies für Feinschmecker

Herzstück des Festivals ist, wie bereits in den vergangen Jahren, der Internationale Trüffelmarkt im Paradeishof, der bis 31. Oktober geöffnet hat. Hier treffen sich Händler aus dem Piemont, Istrien, Umbrien, der Toskana und der Steiermark. Zwischen Käse, Salami, Pasta und Wein duftet es nach Luxus und Leidenschaft. Rund 30 Grazer Restaurants beteiligen sich am Festival, vom Aiola Upstairs über das Operncafé bis zum Häuserl im Wald. Serviert wird, was das Feinschmeckerherz begehrt: Pasta, Risotto, Fleisch, Fisch und natürlich jede Menge Trüffel. Wer den Trüffel lieber in freier Natur entdecken möchte, kann sich einer Trüffelwanderung im Leechwald anschließen (22. Oktober bis 6. November). Gemeinsam mit speziell ausgebildeten Hunden lernen die Teilnehmer, wie die seltene Knolle aufgespürt wird.