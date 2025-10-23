Grazer Forschende digitalisieren buddhistische Tempelanlagen in Nepal

Hoch oben im Westen Nepals, wo nur schmale Pfade durch die Berge führen und Lastentiere den Transport übernehmen, stehen jahrhundertealte Tempelanlagen. Viele von ihnen stammen aus dem 11. Jahrhundert und sind akut gefährdet.

TU Graz-Forscher trotzen Wind, Kälte und Abgeschiedenheit, um uralte Tempel im Himalaya mit 3D-Technologie zu retten und bringen so ein Stück Weltkulturerbe in die digitale Zukunft.

Erdbeben, Erdrutsche und Bauprojekte wie die neue chinesische Seidenstraße bedrohen die Bauten ebenso wie fehlende Mittel für ihren Erhalt. Ein Team der TU Graz hat sich deshalb einer besonderen Aufgabe verschrieben: Es dokumentiert die Tempelanlagen der Region Dolpo mit modernster 3D-Technologie, um sie digital für die Nachwelt zu bewahren und damit vielleicht auch die echten Gebäude zu retten.

©Auer – TU Graz Das Kloster Yangtse, auch Yang-tsher genannt, befindet sich im Panzang-Tal in Nepal. Die Gesamtfläche beträgt 6600 Quadratmeter, das Ensemble besteht aus drei Tempeln und mehreren Chörten.

Forschung zwischen Himmel und Erde

Die Expeditionen in das Hochgebirge sind aufwendig und verlangen präzise Planung. „Das Gebiet ist nur zu Fuß und mit Lastentieren erreichbar“, erzählt Carmen Auer vom Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften. „Unsere Geräte mussten daher leicht und unabhängig von Strom- und Internetzugang funktionieren.“ Mit Solarpanelen, Batterien und angepasster Software gelang es dem Team, unter extremen Bedingungen zu arbeiten. Der Aufwand hat sich gelohnt: Insgesamt wurden zwischen 2018 und 2023 bei vier Forschungsreisen 18 buddhistische Stätten aufgenommen – 16 davon bereits vollständig vermessen und analysiert.

©Auer – TU Graz Das Kloster Shey Sumdo wurde im 17. Jahrhundert gegründet und ist ein wichtiges religiöses Zentrum am Phoksundo-See in Oberdolpo.

Architektur als Quelle der Geschichte

Da es zu vielen Tempeln kaum schriftliche Aufzeichnungen gibt, sind die Gebäude selbst oft die einzigen Zeitzeugen. „Schriftliche und bildliche Quellen zu den Tempeln in Dolpo sind rar, daher liefern die Gebäude selbst meist die verlässlichsten Informationen zu ihrer Geschichte“, erklärt Auer. Mit den gewonnenen Daten entstanden hochpräzise 3D-Modelle und Pläne, die von der Gesamtstruktur bis zu den feinsten Wandmalereien reichen. Diese digitalen Abbilder eröffnen nicht nur der Forschung neue Perspektiven, sondern liefern auch wertvolle Grundlagen für künftige Restaurierungen.

©TU Graz Ein Modell des Shey-Ensembles, basierend auf 3D-Vermessungen der TU Graz.

Laserscanner, Drohne und Kamera im Einsatz

Für die Vermessung setzten Helmut Woschitz und Peter Bauer vom Institut für Ingenieurgeodäsie und Messsysteme auf eine Kombination aus Laserscanner, Totalstation, Mini-Drohne und DSLR-Kamera. Die Technik wurde im Labor der TU Graz speziell für die Bedingungen im Himalaya angepasst. Damit konnte das Team nicht nur die Bauwerke selbst, sondern auch Inschriften, Skulpturen sowie Wand- und Deckenmalereien detailgetreu erfassen. Ein Beispiel ist der Nesar-Tempel, dessen digitale Rekonstruktion öffentlich zugänglich ist.

Bewusstsein schaffen – Wissen teilen

„Unsere Forschungsergebnisse sind für alle öffentlich zugänglich“, betont Auer. „Sie liefern Grundlagen für mögliche Sanierungen der Tempelanlagen und stärken das Bewusstsein für den Wert dieses Kulturerbes.“ Die internationale Aufmerksamkeit soll helfen, mehr Unterstützung für den Erhalt der Tempel zu gewinnen. Denn die Forschenden planen bereits die nächste Etappe: Die nördlichste Region Dolpos rund um das Yangtse-Kloster nahe der Grenze zu Tibet; ein Gebiet, das noch viele unentdeckte Kulturschätze birgt.