Neues Fashion-Outlet eröffnet in der Grazer Innenstadt

Das Grazer Lifestyle-Unternehmen Aiola Living erweitert sein Konzept: In der Schmiedgasse 24 öffnet am 29. Oktober ein Fashion-Outlet mit ausgewählten Stücken aus vergangenen Kollektionen zu reduzierten Preisen.

Aiola Living vergrößert sein Angebot in der Grazer Innenstadt. Am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, ab 16 Uhr eröffnet das Unternehmen in der Schmiedgasse 24 ein neues Fashion-Outlet. Der Standort liegt nur wenige Meter vom Haupt-Concept-Store entfernt und ergänzt das bestehende Sortiment um preisreduzierte Mode.

Mode aus vergangenen Kollektionen

Im neuen Outlet finden Kunden ausgewählte Kleidungsstücke für Damen und Herren. Das Sortiment umfasst Mode aus früheren Saisonen sowie Einzelstücke bekannter Marken. Alle Produkte wurden vom Aiola Living Store-Team zusammengestellt und spiegeln den Stil des Unternehmens wider. „Wir freuen uns sehr, mit unserem neuen Outlet die Grazer Innenstadt weiter beleben zu können. Unser Ziel ist es, unsere Mode einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig besonderen Stücken aus vergangenen Kollektionen eine zweite Bühne zu geben,“ sagt Judith Schwarz, Geschäftsführerin von Aiola Living.

©Aiola Living Aiola-Living-Geschäftsführerin Judith Schwarz freut sich über die Erweiterung des Store-Konzepts und die Eröffnung des neuen Fashion-Outlets in der Grazer Innenstadt.

Nachhaltiger Gedanke

Mit dem neuen Outlet verfolgt Aiola Living auch einen nachhaltigen Ansatz. Stücke aus vergangenen Kollektionen sollen weiterhin genutzt und geschätzt werden. Das Unternehmen betont, damit einen Beitrag zu einem bewussteren Umgang mit Mode leisten zu wollen.