200 Ideen zeigen, wie sich Graz den neuen Griesplatz wünscht

Der Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Griesplatzes ist abgeschlossen und zeigt klar: Die Grazer wünschen sich weniger Verkehr, mehr Grün und ein sicheres Miteinander. Rund 200 Menschen brachten ihre Ideen ein.

Der Griesplatz soll neu gestaltet werden. Rund 200 Ideen aus der Bevölkerung zeigen, wie sich die Grazer ihren Platz der Zukunft wünschen.

Der Griesplatz soll neu gestaltet werden. Rund 200 Ideen aus der Bevölkerung zeigen, wie sich die Grazer ihren Platz der Zukunft wünschen.

Der Griesplatz soll sich verändern und das mit Rückhalt aus der Bevölkerung. In den vergangenen Wochen sammelte das Stadtlabor Graz am auffälligen roten Kiosk direkt am Platz Ideen und Anregungen von rund 200 Bürgern. Dazu kamen 30 Interviews mit Unternehmer aus dem Viertel sowie Fachgespräche mit Experten der Verwaltung. Schon jetzt ist klar: Die Menschen im Bezirk wissen genau, was sie wollen. „Weniger Verkehr, mehr Sicherheit, bessere Luft und mehr Begrünung“ – diese Wünsche wurden besonders häufig geäußert und decken sich mit früheren Rückmeldungen aus den Jahren 2015 bis 2018.

©Stadtlabor Bei der Abschlussveranstaltung wurden die Vorschläge vorgestellt und diskutiert.

Bedürfnisse aus dem Alltag

Auch die Unternehmer im Umfeld des Platzes kamen zu Wort. Ihnen war wichtig, dass die Planung Rücksicht auf betriebliche Abläufe nimmt, wie beispielsweise bei Ladezonen, Kundenverkehr oder Aufenthaltsqualität. Damit der Platz künftig nicht nur schön, sondern auch funktional wird, flossen diese Anliegen gezielt in die Gespräche ein. Zusätzlich fanden Fachdialoge zu Themen wie Mobilität, Gestaltung und öffentlichem Raum statt. Zwar waren diese Runden kleiner, doch sie brachten wertvolle fachliche Perspektiven aus Verwaltung und Stadtplanung ein.

Gemeinsam weiterdenken

Bei der Abschlussveranstaltung am Dienstagabend, dem 21. Oktober 2025, in der Albert-Schweitzer-Klinik wurden schließlich alle gesammelten Ideen präsentiert. Besonders erfreulich: Viele junge Menschen beteiligten sich aktiv an den Diskussionen und brachten frische Sichtweisen ein. Das Stadtlabor Graz wertet nun sämtliche Beiträge aus. Diese Ergebnisse fließen direkt in die Vorgaben des kommenden Planungswettbewerbs ein. Schon heuer soll dieser Wettbewerb starten; ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung neuer Griesplatz.

©Stadt Graz/Fischer Am roten Kiosk am Griesplatz sammelten Bürger ihre Ideen für die Neugestaltung.

„Ein Platz zum Bleiben“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zeigte sich über die rege Beteiligung erfreut: „Gemeinsam mit den Menschen vor Ort machen wir den Griesplatz zu dem, was er einst war und wieder sein soll: zu einem zentralen, lebendigen Platz im Herzen von Gries. Ein Ort, an dem man sich gerne aufhält – mit mehr Grün, mehr Platz für Begegnung und mehr Lebensqualität für alle.“