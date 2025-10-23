Graz ehrt kreative Köpfe: Kulturpreise 2025 verliehen

Im Theaterhaus Graz wurden die Kulturförderungspreise und Stipendien 2025 verliehen. Die Stadt würdigt damit herausragende Talente aus Kunst und Wissenschaft.

Kunst, Musik, Literatur: sie alle standen im Rampenlicht, als die Stadt Graz am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, die Kulturförderungspreise und Stipendien vergab. Im festlich geschmückten Theaterhaus überreichte Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) die Auszeichnungen an kreative Köpfe, die mit ihren Werken bewegen, provozieren und inspirieren. „Mit den Stipendien und Preisen will die Stadt Graz Hochbegabte unterstützen und herausragende Leistungen würdigen“, betonte Unger bei der Feier.

Junge Talente mit großem Potenzial

Die Arbeitsstipendien im Bereich Bildende Kunst gingen heuer an Ren Mihatsch, Adina Camhy und Olia Fedorova – drei Künstler, die mit unterschiedlichen Ansätzen die Vielfalt der modernen Kunstszene zeigen. Ihre Arbeiten reichen von experimenteller Fotografie über konzeptuelle Installationen bis hin zu gesellschaftskritischen Projekten.

©Stadt Graz/Fischer Kulturstadträtin Claudia Unger mit den Literaturstipendiaten Rezka Kanzian und Mike Markart. ©Stadt Graz/Fischer Die Preisträger der Kulturförderungspreise und Stipendien der Stadt Graz 2025.

Graz als Sprungbrett in die Welt

Ein besonderes Highlight war das Auslandsstipendium Bildende Kunst, das Marina Stiegler erhielt. Damit ermöglicht ihr die Stadt Graz, ihre künstlerische Arbeit über die Grenzen Österreichs hinaus weiterzuentwickeln. Auch Elisa Wüntscher durfte sich freuen: Sie wurde mit dem Fotoförderungspreis der Stadt Graz ausgezeichnet.

Musik und Literatur im Zeichen der Vielfalt

Im Bereich Musik gingen die Förderpreise für Komposition und Interpretation an Juan Sarmiento und Gerard Erruz. Beide stehen für innovative Klänge und musikalische Leidenschaft. Auch die Literatur kam nicht zu kurz: Die Stipendien gingen an Rezka Kanzian und Mike Markart, der Literaturförderungspreis an Sophia Barthelmes. Über den Manuskripte-Preis, eine besondere Auszeichnung der Stadt Graz, durfte sich Hannah K. Bründl freuen.