Grazer Adventkalender für den guten Zweck geht in die 13. Runde

Bereits zum 13. Mal bringt der Lions Club Graz Styria gemeinsam mit Jugend am Werk Steiermark einen Adventkalender heraus. Hinter jedem Türchen steckt nicht nur die Chance auf tolle Preise, sondern auch soziale Verantwortung.

Ein Kalender, der Freude schenkt und das gleich doppelt. Zum 13. Mal hat der Lions Club Graz Styria gemeinsam mit Jugend am Werk Steiermark einen Adventkalender gestaltet, dessen Erlös Künstlern mit Behinderung zugutekommt. Hinter jedem Türchen warten Preise, die von steirischen Unternehmen gestiftet wurden. „Die Malwerkstatt ist seit über 30 Jahren ein Ort, an dem Künstler mit Behinderung selbstbestimmt tätig sein können“, erklärt Walter Ferk, Vereinspräsident von Jugend am Werk Steiermark. „Im Sinne einer inklusiven Gesellschaft ist es uns wichtig, diesen Raum zu schaffen – und es ist schön zu sehen, wie intensiv und kreativ dieser genutzt wird.“ Heuer stammt das Titelbild des Kalenders von Sebastian Schweiger, der seit 2021 in der Malwerkstatt tätig ist. Sein Werk „Feuerwerk“ zeigt in bunten, geometrischen Formen die ganze Energie seiner Kunst.

Selbstbestimmung durch Kunst

„Bei Jugend am Werk steht der Mensch mit all seinen individuellen Fähigkeiten, Stärken und Bedürfnissen im Mittelpunkt“, sagt Martina König, Teamleiterin der Malwerkstatt. „In der Malwerkstatt geht es darum, das künstlerische Talent von Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen und ihnen eine Stimme in der steirischen Kunstlandschaft zu geben.“ Durch den Adventkalender wird diese Kunst einem breiten Publikum zugänglich und jedes Exemplar steht für Anerkennung und Teilhabe.

©Jugend am Werk Steiermark/Wilfried Mörtl (v.l.n.r.): Andreas Pepper (Geschäftsbereichsleiter Arbeit und Beschäftigung, Jugend am Werk Steiermark), Rupert Grüllenberger (Präsident Lions Club Graz Styria), Walter Ferk (Vereinspräsident Jugend am Werk Steiermark), Martin Jung (Lions Club Graz Styria), Sebastian Schweiger (Art-Brut-Künstler Malwerkstatt) und Martina König (Teamleiterin Malwerkstatt, Jugend am Werk Steiermark).

Täglich gewinnen, täglich Gutes tun

Der Adventkalender ist jedes Jahr heiß begehrt. „Der Charity-Adventskalender ist ein Erfolgsprojekt und meist innerhalb weniger Tage vergriffen“, so Rupert Grüllenberger, Präsident des Lions Club Graz Styria. Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich tolle Preise – von Gutscheinen bis hin zu „Speziellem aus der Steiermark“. Die Gewinnnummern werden täglich in der „Kleinen Zeitung“ sowie auf der Facebook-Seite und Website des Lions Club Graz Styria veröffentlicht.

Wo du den Kalender bekommst

Der Adventkalender ist um 5 Euro erhältlich; unter anderem in der Malwerkstatt Graz (Andreas-Hofer-Platz 5, 2. Stock), im HERZLich Laden am Mariahilferplatz 3, im Gürtelturm Café, im incafé in der Münzgrabenstraße 84a sowie direkt über den Lions Club Graz Styria. Ein Teil des Erlöses geht direkt an die Malwerkstatt. So wird mit jedem Kauf nicht nur Vorfreude auf Weihnachten, sondern auch Hoffnung und Wertschätzung verschenkt.