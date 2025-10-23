Neue Volksschule in Hart bei Graz entsteht mit Platz für 300 Kinder

Die Gemeinde Hart bei Graz bekommt eine neue Volksschule. Bis 2028 entsteht auf der Janischwiese ein moderner Lern- und Erlebnisraum mit Platz für über 300 Kinder.

Jetzt ist es fix: In Hart bei Graz wird eine neue Volksschule gebaut. Der bisherige Standort in der Pachern-Hauptstraße ist in die Jahre gekommen; trotz zahlreicher Umbauten lässt sich dort kein zeitgemäßes Bildungskonzept mehr verwirklichen. Deshalb fiel die Entscheidung für einen Neubau auf der sogenannten Janischwiese. Bis 2028 soll ein Lernort für die jüngsten Harterinnen und Harter entstehen. Bürgermeister Franz Tonner betont die Bedeutung des Projekts: „Schule bedeutet für mich Heimat: Dort, wo ich in die Schule gegangen bin, fühle ich mich zuhause. Mit dem Neubau sorgen wir dafür, dass weiterhin alle Kinder in Hart in die Schule gehen können.“

Siegerprojekt: Architektur, die verbindet

73 Einreichungen gab es im EU-weiten Wettbewerb – den Zuschlag erhielt das Wiener Architekturbüro POS Architekten ZT GmbH unter der Leitung von Ursula Schneider. Der Entwurf überzeugte die Jury durch seine gelungene Einbettung in das Hanggelände. So entsteht eine enge Verbindung zwischen Landschaft, Schule und Sporthalle; ein Konzept, das Lernen, Bewegung und Begegnung vereint. Das neue Gebäude wird 16 Klassen, vier Cluster und großzügige Lernlandschaften beherbergen. Durch die Kombination von verschränkter und unverschränkter Nachmittagsbetreuung bietet die Schule flexible Betreuungsformen für Familien.

Schule mit Mehrwert für die ganze Gemeinde

Die neue Volksschule soll mehr sein als nur ein Ort des Lernens. Geplant ist ein offener Begegnungsraum, der auch außerhalb der Unterrichtszeiten genutzt werden kann. Der große Turnsaal und die Bibliothek werden der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen. So entsteht ein Ort, der Bildung, Bewegung und Gemeinschaft zusammenführt. Auch die Umgebung wird mitgedacht: Neue Geh- und Radwege, sichere Bahnübergänge sowie Busstationen sollen den Schulweg erleichtern und sicherer machen. „Alle sollen möglichst selbstständig und sicher zur Schule kommen können“, betont Tonner.

©zVg Vlnr.: 2. Vizebgm. Andrea Ohersthaller, St. Juryvorsitzender Architekt DI Gernot Ritter, Bgm. DI Franz Tonner, Arch. DI Ursula Schneider – POS architekten TZ gmbh, Bauamtsleiter Michael Wagner, BSc. MSc., VS-Dir. Ulrike Eibler, 1. Vizebgm. Jakob Binder, BSc.

Ausstellung zeigt alle Entwürfe

Interessierte können sich selbst ein Bild vom Siegerprojekt und den weiteren Einreichungen machen: Vom 28. Oktober bis 4. November 2025 sind die Entwürfe in der Kulturhalle Hart bei Graz ausgestellt. Geöffnet ist werktags von 9 bis 16 Uhr, Besichtigungen außerhalb dieser Zeiten sind nach Vereinbarung möglich. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am 27. Oktober um 18 Uhr statt.

Blick in die Zukunft

Rund 21 Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Neubau. Damit setzt Hart bei Graz ein starkes Zeichen für Bildung, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Im Herbst 2028 sollen die Kinder erstmals die neue Schule betreten können. „Das Schulgebäude wird zu einem besonderen Erlebnisraum: Ein Raum, in dem Kinder neue Freundschaften schließen, soziale Kompetenzen entwickeln und Dinge lernen können, die die Basis für ihr ganzes weiteres Leben darstellen“, fasst Bürgermeister Tonner zusammen.