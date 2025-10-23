„5 Seconds of Summer“ kommen nach Graz

Die australische Band 5 Seconds of Summer macht auf ihrer "EVERYONE’S A STAR" Halt in Graz. Am 25. April 2026 spielen die Musiker in der Stadthalle ihre größten Hits und neue Songs.

Die australische Band 5 Seconds of Summer bringt ihre Welttournee "EVERYONE’S A STAR" im April 2026 in die Grazer Stadthalle.

Sie waren der Soundtrack vieler Jugendjahre – jetzt kehren sie zurück: 5 Seconds of Summer machen auf ihrer großen Welttournee auch in der steirischen Landeshauptstadt Halt. Am 25. April 2026 steht die Stadthalle Graz ganz im Zeichen von Poprock aus Australien.

Klassiker und neue Klänge

Von „She Looks So Perfect“ bis „Amnesia“ und jetzt ihre brandneue Single „Boyband“ – die Band hat über die Jahre eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Wo früher jugendlicher Pop dominierte, treffen heute reifere Töne auf eingängige Melodien. In Graz wird es also nicht nur ein Wiederhören alter Lieblingssongs geben, sondern auch einen Einblick in die aktuelle musikalische Richtung der vier Musiker.

Graz als Treffpunkt für Fans

Gegründet 2011 in Sydney, starteten Luke Hemmings, Ashton Irwin, Calum Hood und Michael Clifford als Schulfreunde mit YouTube-Videos. Heute füllen sie weltweit Hallen. Der Tourstopp in der Steiermark dürfte viele Fans aus ganz Österreich anziehen. Schon jetzt ist die Vorfreude groß, schließlich sind Auftritte internationaler Popbands in Graz keine Selbstverständlichkeit. Der Ticketverkauf startet in Kürze.