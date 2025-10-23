LKW überholt Grazerin auf Rad, diese stürzt: Nun sucht Polizei Zeugen

Eine 21-jährige Radfahrerin ist im Grazer Bezirk St. Leonhard bereits am 14. Oktober 2025 nach einem Überholmanöver eines LKW gestürzt und wurde dabei verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Gegen 12.50 Uhr ist die Grazerin mit ihrem Fahrrad in der Merangasse stadtauswärts gefahren und hat die Kreuzung mit der Leonhardstraße geradeaus überquert. Kurz danach überholte sie ein unbekannter LKW mit „äußerst geringem Seitenabstand“, wie die Polizei berichtet. Die Radfahrerin stürzte und krachte auf den Gehsteig. Ob es zu einer Berührung zwischen ihr und dem LKW gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Eine dahinter fahrende Autofahrerin bemerkte jedenfalls den Vorfall und hupte, um den LKW-Lenker auf die Situation aufmerksam zu machen. Außerdem leistete sie Erste Hilfe. Der LKW-Lenker setzte seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort.

Polizei sucht nun nach Zeugen und dem LKW-Fahrer

Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und verließ offenbar unter Schock die Unfallstelle, ohne Polizei oder Rettung zu verständigen oder die Daten der Ersthelferin aufzunehmen. Die Polizei bittet nun, die bislang unbekannte Autofahrerin sowie den LKW-Lenker – oder weitere Personen, die den Unfall mitbekommen haben – um Hinweise unter der Nummer 059 133 65 4110.