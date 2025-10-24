Über ein Jahr nach Auszug: Vermieterin fordert 1.230 Euro von Paar

Bei der Rückgabe ihrer Grazer Wohnung geriet ein Paar in einen Konflikt mit der Vermieterin. Schäden und fehlende Schlüssel führten zunächst zur Nutzung der Kaution. Später forderte die Vermieterin zusätzlich 1.230 Euro.

Nach der Wohnungsrückgabe wurden beim Grazer Paar einige Mängel festgestellt, und auch Schlüssel fehlten. Das Paar stimmte zu, die Kaution zur Schadensbehebung einzusetzen. Dennoch verlangte die Hausverwaltung zusätzlich 1.230 Euro von den Mietern. Die Mieter wendeten sich an die Arbeiterkammer Steiermark, da sie selbst Ansprüche geltend machten. Die AK schlug einen Vergleich vor, bei dem alle Forderungen wechselseitig bereinigt worden wären – die Vermieterin lehnte diesen jedoch ab.

Ein Jahr später: Vermieterin forderte erneut Geld

Über ein Jahr später trat die Vermieterin erneut mit der Forderung auf. Rechtlich ist dies jedoch nicht zulässig, wie die AK erklärt: „Reicht die Kaution nach der Wohnungsübergabe für Reparaturen nicht aus, muss die Forderung innerhalb eines Jahres gerichtlich Schadenersatz erfolgen.“ Eine verspätete Forderung kann somit nicht durchgesetzt werden.