Am Freitagvormittag kam es im Bereich der FH Joanneum zu einem Unfall. Bei der Linie 7 kommt es zu Behinderungen. Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Ein Unfall ereignete sich am Freitag im Frühverkehr im Bereich der FH Joanneum. Wie die Holding Graz informiert kann die Linie 7 aufgrund des Vorfalls nicht nach Wetzelsdorf fahren und wendet in der Laudongasse. „Ab dort fahren Ersatzbusse weiter“, heißt es. Genaue Details zum Unfallhergang und ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 10:03 Uhr aktualisiert