561 Bundesheer-Rekruten legten ihr Gelöbnis in Graz ab

Brigadier Heinz Zöllner, der Militärkommandant der Steiermark, freute sich, Landeshauptmann Mario Kunasek zur feierlichen Angelobung der jungen Soldatinnen und der jungen Soldaten begrüßen zu dürfen. Die Stadt Graz wurde von Stadtrat Manfred Eber vertreten. Die 561 angelobten Rekruten sprachen ihr Treuegelöbnis vor einer beeindruckenden Kulisse und in Anwesenheit vieler ihrer Angehörigen. So wurde der Festakt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die jungen Soldaten. Sie haben in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert und sind nun bereit, Österreich und seiner Bevölkerung in den verschiedensten Funktionen zu dienen.

Feierliche Angelobung im ASKÖ-Stadion in Graz

Landeshauptmann Mario Kunasek betonte: „Die Neutralität Österreichs ist für mich unverzichtbar. Anlässlich des Nationalfeiertages wünsche ich mir, dass unser Land seine Rolle als Vermittler in internationalen Konflikten wieder stärker wahrnimmt. Die Bundesregierung fordere ich auf, die Wehrpflicht wieder auf acht Monate zu verlängern, um notwendige Übungen und den sicheren Umgang mit Waffensystemen zu gewährleisten. Außerdem müssen alle steirischen Kasernen schnell autark werden – mit gesicherter Energie-, Treibstoff- und Lebensmittelversorgung. Dringend geklärt werden muss auch die Nachfolge der Eurofighter. Die Jets erreichen ab 2032 das Ende ihrer Nutzungsdauer, und die Ersatzbeschaffung dauert rund zehn Jahre. Ohne Kampfflugzeuge ist die Sicherheit Österreichs bald gefährdet.“

©Land Steiermark/Bundesheer Militärkommandant Heinz Zöllner, Landeshauptmann Mario Kunasek und Stadtrat Manfred Eber schritten die Front der angetretenen Rekruten im ASKÖ-Stadion in Graz ab.

Militärkommandant Heinz Zöllner führte aus: „Die Angelobung stellt in der Zeit beim Österreichischen Bundesheer einen Höhepunkt für die Rekruten dar. Sie übernehmen bewusst Verantwortung gegenüber dem Staat und der Bevölkerung. Sie leisten während ihres Wehrdienstes einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Österreichs und für das Funktionieren des Gesamtsystems Bundesheer. Gerade in Zeiten wie diesen ist eine nachhaltige Verteidigung des Staatsgebietes wieder in den Fokus gerückt. Auch die Politik hat diese Zeichen richtig gedeutet und dem Bundesheer entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, jahrzehntelange Versäumnisse nachzuholen und das Heer auf einen adäquaten Ausrüstungsstand zu bringen.“ Die Angelobung wurde durch die Militärmusik Steiermark musikalisch umrahmt.