/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf
Das Bild auf 5min.at zeigt zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gleisdorf.
Mehrere Einsatzkräfte wurden am Freitagmorgen auf die A2 alarmiert.
A2 Südautobahn
24/10/2025
Feuerwehr im Einsatz

Unfall auf der A2: Crash mit mehreren Fahrzeugen im Frühverkehr

Am Freitagmorgen kam es auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Graz, kurz nach Gleisdorf West, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Mehrere Einsatzkräfte mussten am Freitag, 24. Oktober, bereits kurz nach 7 Uhr morgens ausrücken. Auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Graz, kurz nach Gleisdorf West, kam es nämlich zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. „Aktuell stehen wir gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf im Einsatz“, teilt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf am Vormittag mit. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Laut ersten Informationen soll es auch mehrere Verletzte geben. Ebenfalls im Einsatz stand das Rote Kreuz, Polizei, Mitarbeiter der Asfinag und ein Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 13:12 Uhr aktualisiert
