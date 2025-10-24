760.000 Lichter lassen Graz erstrahlen

In zwei Monaten ist Weihnachten – in der steirischen Landeshauptstadt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 760.000 LED-Lichter sorgen heuer für festlichen Glanz und zugleich für Energieeffizienz.

In Graz-Eggenberg hat die Weihnachtszeit längst begonnen – zumindest für jene, die sie jedes Jahr zum Leuchten bringen. In großen Kisten, penibel beschriftet mit Namen wie Karmeliterplatz oder Schlossberg, lagert dort die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Hunderte Kartons voller Lichterketten werden derzeit verladen, um in den kommenden Wochen an 60 Straßen und 16 Adventmärkten angebracht zu werden.

Energieverbrauch deutlich gesenkt

Die Verantwortlichen von Energie Graz achten dabei nicht nur auf festlichen Glanz, sondern auch auf Nachhaltigkeit. „2007 hatten wir 270.000 Lichtpunkte mit 340 Kilowatt Anschlussleistung, heute sind es 760.000 Punkte bei nur rund 90 Kilowatt“, erklärt Projektleiter Wolfgang Konrad. Dank moderner LED-Technologie konnte der Energieverbrauch um rund 75 Prozent gesenkt werden. Der jährliche Strombedarf liegt bei etwa 27.000 Kilowattstunden – das entspricht dem Verbrauch von nur sechs Durchschnittshaushalten.

Fünf Wochen Aufbauzeit und Nachteinsätze

Für die Montage sind acht Mitarbeiter im Einsatz, sechs Fahrzeuge stehen bereit. In rund fünf Wochen wird die gesamte Beleuchtung installiert – das entspricht rund 13.000 Kilogramm Material. Besonders in Bereichen mit Straßenbahnverkehr, etwa am Südtiroler Platz, arbeiten die Monteure oft in Nachtschichten, wenn die Oberleitungen abgeschaltet sind. Regen oder Schnee nehmen sie gelassen: „Dann kommt wenigstens Weihnachtsstimmung auf“, scherzen die Arbeiter.

Lichtermeer für 16 Adventmärkte

Ab dem 21. November soll Graz wieder in voller Pracht funkeln. Dann öffnen 16 Adventmärkte ihre Pforten – von Hauptplatz über Franziskanerviertel bis Joanneumsviertel. Für Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr ist die Beleuchtung unverzichtbar: