Enttäuscht: Sturm reist ohne Punkte aus Glasgow heim

Sturm Graz hat am Donnerstag in der Europa League eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim 1:2 gegen Celtic Glasgow brachte Tomi Horvat die Steirer früh in Führung – doch zwei Eckballtreffer drehten das Spiel zugunsten der S

Die Fans konnten gestern nicht zufrieden sein

Vor 48.278 Fans im stimmungsvollen Celtic Park erwischte Sturm Graz einen Traumstart: Nach einer Viertelstunde traf Tomi Horvat mit einem sehenswerten Distanzschuss genau ins Kreuzeck – 1:0 für den österreichischen Meister. Celtic zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und erspielte sich zahlreiche Chancen, während Sturm vor allem über Konter gefährlich blieb. In der besten Phase der Grazer traf Otar Kiteischwili in der 31. Minute nur die Stange – das mögliche 2:0 blieb aus.

Zwei Eckball-Tore drehen das Spiel

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Celtic den Druck deutlich. Innerhalb von nur drei Minuten entschied das Defensivverhalten der Steirer über Sieg und Niederlage:

In der 61. Minute schlief die Abwehr bei einem kurz ausgeführten Eckball – Liam Scales traf zum Ausgleich. Nur wenig später (64.) nutzte Benjamin Nygren ein weiteres Standard-Chaos zum 2:1. Sturm fand in der Schlussphase trotz Unterzahl – Tochi Chukwuani sah in der 70. Minute Rot – keine Antwort mehr.

Säumel: „Wollten etwas mitnehmen, sind enttäuscht“

Trainer Jürgen Säumel zeigte sich nach dem Spiel sichtlich enttäuscht, versuchte aber das Positive hervorzuheben:

„Wir wollten etwas mitnehmen, deswegen sind wir enttäuscht. Aber es war ein wichtiges Spiel für unsere Entwicklung gegen einen Topgegner vor einer Topkulisse.“

Torschütze Horvat sah die Niederlage als „unglücklich“:

„Wir haben gut begonnen, dann zwei Gegentore aus Standards kassiert – das dürfen wir uns auf diesem Niveau nicht leisten.“

Chancen auf Weiterkommen bleiben intakt

Trotz der Niederlage bleibt Sturm im Rennen um die K.-o.-Phase der Europa League. Nach drei Runden halten die Grazer bei drei Punkten. Weiter geht es am 6. November mit dem Heimspiel gegen Nottingham Forest – allerdings ohne den gesperrten Chukwuani. In der Bundesliga wartet bereits am Sonntag der Wolfsberger AC als nächster Gegner.

Spielinfo

Europa League, 3. Runde

Celtic Glasgow – Sturm Graz 2:1 (0:1)

Celtic Park, Glasgow – 48.278 Zuschauer

Tore:

0:1 Horvat (15.)

1:1 Scales (61.)

2:1 Nygren (64.)

Rote Karte: Chukwuani (70./Foul)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 16:13 Uhr aktualisiert