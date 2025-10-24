Hightech-Kamerafahrten starten wieder in Graz

Ab 27. Oktober 2025 sind in Graz erneut Kamera-Autos im Einsatz: Im Auftrag der Stadt erfassen sie Straßen, Radwege und Grünflächen mit modernster Technik. Rund 1.200 Kilometer werden bis Mitte November digital kartiert.

Solche Autos sind ab dem 27. Oktober wieder in der Stadt im Einsatz

Solche Autos sind ab dem 27. Oktober wieder in der Stadt im Einsatz

Fünf speziell ausgerüstete Fahrzeuge des Unternehmens Cyclomedia werden in den kommenden Wochen durch das gesamte Stadtgebiet von Graz fahren. Im Auftrag der Stadtvermessung und des Straßenamts nehmen sie dabei öffentliche Flächen – von Straßen über Radwege bis zu Grünräumen und Fassaden – detailliert auf. Mit Hilfe von Panoramakameras und LiDAR-Laserscannern entstehen hochpräzise digitale Aufnahmen, aus denen ein exaktes Abbild des Stadtgebiets erstellt wird. So lassen sich künftig Verkehrszeichen, Straßenzustände, Geh- und Radwege oder Hausnummern direkt am Computer kontrollieren – schnell, genau und ohne Vor-Ort-Termine.

Datenschutz wird gewährleistet

Die Stadt betont, dass die gesammelten Daten nicht öffentlich zugänglich sind. Sie werden ausschließlich intern im Haus Graz verwendet – etwa für Planung, Verwaltung und Infrastrukturprojekte. Zudem werden Gesichter, Kennzeichen und andere personenbezogene Daten automatisch unkenntlich gemacht, um die Datenschutzrichtlinien vollständig einzuhalten.

Digitale Stadtplanung mit „Mobile Mapping“

Bereits zum zweiten Mal führt Graz dieses sogenannte „Mobile Mapping“ durch. Die regelmäßige Befahrung ermöglicht es, Veränderungen im Stadtbild zu dokumentieren und künftige Sanierungen oder Bauprojekte gezielter zu planen. Bis Mitte November sollen die rund 1.200 Kilometer an Straßen, Wegen und Plätzen erfasst sein.

Kein Grund zur Sorge bei Sichtung der Fahrzeuge

Wer die Kamera-Autos in den kommenden Wochen durch Graz rollen sieht, müsse sich laut Stadt keine Sorgen machen. „Die Fahrzeuge sind für eine noch bessere Übersicht und Planungsqualität im Einsatz“, heißt es von der Stadtvermessung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 17:26 Uhr aktualisiert