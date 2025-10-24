561 Rekruten legten in Graz ihr Bundesheer-Gelöbnis ab

Wenige Tage vor dem Nationalfeiertag fand am Donnerstagabend im Grazer ASKÖ-Stadion die feierliche Angelobung von 561 Rekrutinnen und Rekruten statt. LH Mario Kunasek und Militärkommandant Heinz Zöllner wohnten dem Festakt bei.

Am 23. Oktober 2025 stand das ASKÖ-Sportstadion in Graz ganz im Zeichen der feierlichen Angelobung des Bundesheeres. 561 Rekruten, darunter 15 Frauen, sprachen ihr Treuegelöbnis vor einer beeindruckenden Kulisse – begleitet von der Militärmusik Steiermark und unter den Augen zahlreicher Angehöriger. Anwesend waren unter anderem Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner sowie Stadtrat Manfred Eber, die die Front der angetretenen Soldatinnen und Soldaten abschritten.

Kunasek betont Bedeutung der Neutralität

In seiner Ansprache hob Kunasek die Neutralität Österreichs als zentralen Wert hervor:

„Die Neutralität ist für mich unverzichtbar. Österreich sollte seine Rolle als Vermittler in internationalen Konflikten wieder stärker wahrnehmen.“

Er forderte zudem eine Verlängerung der Wehrpflicht auf acht Monate, um eine fundiertere Ausbildung und mehr Übungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Auch die Autarkie der Kasernen in Energie-, Treibstoff- und Lebensmittelversorgung müsse rasch umgesetzt werden. Ein weiteres Anliegen Kunaseks betrifft die Nachfolge der Eurofighter, deren Nutzungsdauer 2032 endet: „Die Ersatzbeschaffung dauert rund zehn Jahre – ohne Kampfflugzeuge ist die Sicherheit Österreichs gefährdet.“

Zöllner: „Rekruten übernehmen Verantwortung“

Militärkommandant Heinz Zöllner bezeichnete die Angelobung als „Höhepunkt der Grundausbildung“: „Die jungen Frauen und Männer übernehmen bewusst Verantwortung gegenüber dem Staat und der Bevölkerung. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit Österreichs.“ Zöllner betonte, dass die Politik die Zeichen der Zeit erkannt habe:„Nach jahrzehntelangen Versäumnissen werden dem Bundesheer nun endlich Mittel zur Verfügung gestellt, um Ausrüstung und Fähigkeiten zu modernisieren.“